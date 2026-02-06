FOTO | Ziua Roșiei Montane 2026 la Muzeul Național de Istorie a României: Descoperiri epigrafice de la Alburnus Maior, în cadrul programului „Exponatul lunii”
Ziua Roșiei Montane 2026 la Muzeul Național de Istorie a României: Descoperiri epigrafice de la Alburnus Maior, în cadrul programului „Exponatul lunii”
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) expune, începând de vineri, 6 februarie 2026, două tăblițe cerate de la Alburnus Maior și alte trei monumente epigrafice, în cadrul programului „Exponatul lunii”, cu ocazia Zilei Roșiei Montane 2026.
Expunerea marchează împlinirea a 1.895 de ani de la întocmirea celei mai timpurii tăblițe cerate cunoscute, datată la 6 februarie 131 p. Chr.
Cele două piese sunt prezentate publicului alături de trei inscripții descoperite în cursul cercetărilor arheologice desfășurate la Roșia Montană în primul deceniu al secolului XXI. Una dintre aceste inscripții a fost recent descifrată și publicată, având o istorie cu totul aparte. Ambele tăblițe cerate provin din lotul descoperit în anul 1854 și se află astăzi în colecțiile muzeului.
Tabula Cerata D. XVIII este cea mai veche dintre tăblițele cerate de la Alburnus Maior. Documentul reprezintă un contract de muncă, încheiat la 6 februarie 131 p. Chr., în localitatea Alburnus Maior. Din tripticul original, confecționat din lemn de brad, s-a păstrat doar una dintre părți. Textul menționează, pe lângă elementele de datare, activitatea unui jurist – Valerius Firmus, autorul actului – care redactează contractul.
Cea de-a doua piesă, Tabula Cerata D. XI, este, de asemenea, un contract de muncă (închiriere a forței de muncă), încheiat la 20 mai 164 p. Chr., într-o localitate numită Immenosum Maius.
Dintre inscripțiile expuse se distinge o stelă funerară, descoperită în anul 2004 într-una dintre necropolele romane situate în apropierea galeriilor miniere. Textul a fost descifrat integral de dată recentă. Stela marca mormântul unui miner pe nume Annaeus, fiul lui Valens, care a murit la vârsta de 40 de ani. Inscripția oferă un detaliu rar și impresionant: Annaeus a fost ucis de o prăbușire de mină, un accident de muncă frecvent în exploatările miniere din Antichitate.
Exponatele prezentate în cadrul programului „Exponatul lunii” vor constitui nucleul unei expoziții aflate în curs de realizare la MNIR, programată pentru primăvara anului 2026, dedicată descoperirilor de la Roșia Montană aflate în patrimoniul muzeului. De asemenea, sunt prevăzute mai multe evenimente asociate acestei expuneri.
Piesele pot fi admirate până la jumătatea lunii martie 2026, în Holul Central al muzeului, în aripa Stavropoleos, redeschisă recent publicului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Majorarea TVA pentru locuințe: Care vor fi prețurile apartamentelor în 2026. Cota redusă de 9%, doar până în iulie
Majorarea TVA pentru locuințe: Care vor fi prețurile apartamentelor în 2026 Noul ordin fiscal aduce schimbări importante pentru românii care intenționează să cumpere o nouă locuință în perioadele următoare. Regimul de TVA aplicabil locuințelor se modifică începând cu 2026, cu efecte directe asupra prețurilor de vânzare ale apartamentelor, conform legii nr. 141/2025. În prezent, achiziția […]
FOTO | Maşina de protocol condusă de fostul preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitație: Preț de pornire
Maşina de protocol condusă de fostul preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitație: Preț de pornire Maşina de protocol care a fost condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitaţie de Primăria Municipiului Sibiu, prin Casa de Licitaţii A10 by Artmark. Autoturismul are un preţ de pornire de 1.000 de […]
Înscriere în clasa pregătitoare 2026: Proiectul de CALENDAR, lansat în consultare publică
Înscriere în clasa pregătitoare 2026: Proiectul de CALENDAR, lansat în consultare publică Ministerul Educației a lansat în consultare publică, vineri, 6 februarie 2026, proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2026 – 2027. Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Ziua Roșiei Montane 2026 la Muzeul Național de Istorie a României: Descoperiri epigrafice de la Alburnus Maior, în cadrul programului „Exponatul lunii”
Ziua Roșiei Montane 2026 la Muzeul Național de Istorie a României: Descoperiri epigrafice de la Alburnus Maior, în cadrul programului...
Majorarea TVA pentru locuințe: Care vor fi prețurile apartamentelor în 2026. Cota redusă de 9%, doar până în iulie
Majorarea TVA pentru locuințe: Care vor fi prețurile apartamentelor în 2026 Noul ordin fiscal aduce schimbări importante pentru românii care...
Știrea Zilei
Un oraș din Alba implementează School Street, concept inedit pentru siguranța copiilor: Străzile din jurul școlilor, ÎNCHISE traficului auto în fiecare dimineață, timp de o oră
Un oraș din Alba implementează School Street, concept inedit pentru siguranța copiilor: Străzile din jurul școlilor, ÎNCHISE traficului auto în...
FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din Frankfurt, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din...
Curier Județean
Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de acțiuni au vizat prevenirea consumului de droguri
Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de...
Alcoolul și viteza, principalele probleme pe șoselele din Alba, în 2025: Polițiștii au dat peste 30.000 de sancțiuni și 624 de infracțiuni
Alcoolul și viteza, principalele probleme pe șoselele din Alba, în 2025: Polițiștii au dat peste 30.000 de sancțiuni și 624...
Politică Administrație
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție Contractul...
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare proiect
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare...
Opinii Comentarii
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...