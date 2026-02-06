FOTO | Ziua Roșiei Montane 2026 la Muzeul Național de Istorie a României: Descoperiri epigrafice de la Alburnus Maior, în cadrul programului „Exponatul lunii”

Ziua Roșiei Montane 2026 la Muzeul Național de Istorie a României: Descoperiri epigrafice de la Alburnus Maior, în cadrul programului „Exponatul lunii”

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) expune, începând de vineri, 6 februarie 2026, două tăblițe cerate de la Alburnus Maior și alte trei monumente epigrafice, în cadrul programului „Exponatul lunii”, cu ocazia Zilei Roșiei Montane 2026.

Expunerea marchează împlinirea a 1.895 de ani de la întocmirea celei mai timpurii tăblițe cerate cunoscute, datată la 6 februarie 131 p. Chr.

Cele două piese sunt prezentate publicului alături de trei inscripții descoperite în cursul cercetărilor arheologice desfășurate la Roșia Montană în primul deceniu al secolului XXI. Una dintre aceste inscripții a fost recent descifrată și publicată, având o istorie cu totul aparte. Ambele tăblițe cerate provin din lotul descoperit în anul 1854 și se află astăzi în colecțiile muzeului.

Tabula Cerata D. XVIII este cea mai veche dintre tăblițele cerate de la Alburnus Maior. Documentul reprezintă un contract de muncă, încheiat la 6 februarie 131 p. Chr., în localitatea Alburnus Maior. Din tripticul original, confecționat din lemn de brad, s-a păstrat doar una dintre părți. Textul menționează, pe lângă elementele de datare, activitatea unui jurist – Valerius Firmus, autorul actului – care redactează contractul.

Cea de-a doua piesă, Tabula Cerata D. XI, este, de asemenea, un contract de muncă (închiriere a forței de muncă), încheiat la 20 mai 164 p. Chr., într-o localitate numită Immenosum Maius.

Dintre inscripțiile expuse se distinge o stelă funerară, descoperită în anul 2004 într-una dintre necropolele romane situate în apropierea galeriilor miniere. Textul a fost descifrat integral de dată recentă. Stela marca mormântul unui miner pe nume Annaeus, fiul lui Valens, care a murit la vârsta de 40 de ani. Inscripția oferă un detaliu rar și impresionant: Annaeus a fost ucis de o prăbușire de mină, un accident de muncă frecvent în exploatările miniere din Antichitate.

Exponatele prezentate în cadrul programului „Exponatul lunii” vor constitui nucleul unei expoziții aflate în curs de realizare la MNIR, programată pentru primăvara anului 2026, dedicată descoperirilor de la Roșia Montană aflate în patrimoniul muzeului. De asemenea, sunt prevăzute mai multe evenimente asociate acestei expuneri.

Piesele pot fi admirate până la jumătatea lunii martie 2026, în Holul Central al muzeului, în aripa Stavropoleos, redeschisă recent publicului.

