FOTO | Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță circulați”
Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță circulați”
Reclama unui fast-food din Alba Iulia a fost doborâtă de zăpadă, după ce un volum mare de omăt s-a desprins de pe acoperișul unei clădiri, de la o înălțime de aproximativ 6–7 metri, astăzi, 7 ianuarie 2026.
Mai exact, fast-food-ul Fat Boy a publicat două imagini care arată cum reclama a fost avariată în urma impactului cu zăpada căzută de pe bloc. Reprezentanții localului atrag atenția asupra riscurilor din zonă și îi avertizează pe pietoni să fie foarte atenți. Ei recomandă păstrarea unei distanțe față de clădiri în acea zonă.
Pentru a proteja clienții și trecătorii, fast-food-ul a delimitat cu bandă zona în care există riscul căderii zăpezii de pe acoperiș. Totodată, pentru a semnala incidentul și a transmite un mesaj de avertizare, Fat Boy a publicat imaginile pe o rețea de socializare, însoțite de următorul mesaj:
,,Oare trebuiau montați parazăpezi pe blocurile renovate din bani europeni măcar? Atenție mare la ce distanță circulați pentru a evita accidentele. Reclama noastră nu a avut o zi prea bună”.
