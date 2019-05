FOTO: Volei Alba Blaj vrea eventul și continuarea colaborării cu antrenorul Darko Zakoc, după sărbătoarea câștigării celui de-al 4-lea titlu!

Volei Alba Blaj a celebrat în Sala “Timotei Cipariu” cucerirea celui de-al 4-lea titlu național, festivitatea de premiere și înmânarea trofeului având loc la finalul întâlnirii cu CSM Lugoj (scor 3-1), din ultima etapă a sezonului, declanșându-se sărbătoarea în “Mica Romă” după această performanță a echipei blăjene, cea mai bună formație din istoria județului.

Pe termen scurt, Volei Alba Blaj își propune să reușească eventul, respectiv să câștige Cupa României săptămâna viitoare, la Final Four-ul de la Alexandria, dar și să-l convingă pe Darko Zakoc, artizanul tuturor rezultatelor de senzație realizate de gruparea din Blaj, să continue colaborarea, iar în perspectiva sezonului viitor se dorește câștigarea iarăși câștigarea trofeelor interne, dar și ieșirea din grupele Champions League.

“Trăim satisfacția unui sezon reușit, am readus titlul acasă, la Blaj. Suntem susținuți de un județ întreg, s-a format un fenomen, iar anul viitor vom lupta pe toate planurile. Am început discuțiile cu marele nostru antrenor Darko Zakoc și așteptăm un răspuns până în 20 mai. Cum să nu dorești continuitate pe banca tehnică, câtă vreme Darko este, raportat la rezultatele din ultimii 5 ani, în primii 2-3 antrenori din lume?”, a precizat primarul Gheorghe Rotar.

*Darko Zakoc: “Inima mă îndeamnă să rămân”

Tehnicianul sârb a anunțat că intenționează să rămână la Volei Alba Blaj, echipă pe care a condus-o în ultimele 5 sezoane, cu 4 titluri naționale și o Cupă a României, dar și două finale europene disputate în ultimii ani, Liga Campionilor în 2018 și Cupa CEV – în acest an. „Discuția este deschisă și sunt mulțumit că se dorește continuarea colaborării. Pe de altă parte, eu sunt de cinci ani aici, am câștigat tot ceea ce e posibil, am fost în finalele celor mai importante competiții europene, unde cred că am făcut minuni. E foarte greu ca în fiecare an să te lupți pentru toate aceste obiective, iar oamenii deștepți știu când trebuie să plece. E posibil să nu fiu deștept, dacă ar decide creierul probabil că aș pleca, dar la mine inima este mai tare acum”, a explicat Darko, discursul său referindu-se și la adjudecarea celui mai important trofeu: “fiecare titlu câștigat are specificul lui, iar cel din acest an nu a fost ușor de obținut. A fost un sezon cu bune și cu rele, am avut și oscilații în joc. Cred că ultimul meci de la București cu CSM a fost decisiv pentru titlu, iar ce a urmat a fost doar confirmarea acestui fapt. Sperăm să câștigăm și Cupa României”.

*Marina Vujovic, cea mai titrată jucătoare a Blajului

Libero-ul Marina Vujović a devenit cea mai titrată jucătoare din istoria clubului CSM Volei Alba Blaj, și poate deveni, prin acest al treilea titlu personal cucerit la Blaj, cetățean de onoare al municipiului, la fel ca antrenorul Darko Zakoc și voleibalista Adina Salaoru, în urmă cu doi ani. “Blajul este a doua mea casă, cu siguranță, iar Volei Alba Blaj este, după Steaua Roșie Belgrad, cea mai importantă echipă din cariera mea. Nu există cuvinte care să poată descrie ceea ce simt acum, Acest titlul este foarte special și cred că este cel mai important din carieră, mai ales după ceea ce s-a întâmplat anul trecut (n.r. când jucătoarea a suferit o accidentare foarte gravă)”, a spus Marina. “Există un sentiment de fericire, am muncit mult și cred că obiectivul sezonului este îndeplinit”, a spus căpitanul Nneka Onyejekwe.