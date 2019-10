FOTO, VIDEO. Un avion MApN SPARTAN participă la localizarea și lichidarea incendiului din zona Buceș-Vulcan

Un avion MApN SPARTAN participă la localizarea și lichidarea incendiului din zona Buceș-Vulcan, la care participă și pompieri din Alba.

Din dispozitia secretarului de stat sef al DSU, dr. Raed Arafat, pentru localizarea si lichidarea incendiului a fost trimis în zona un avion MApN SPARTAN.

Pentru coordonarea actiunilor de interventie din teren s-a deplasat la fata locului prefectul jud. Alba, dl. Danut Emil Halalai și prim adj insp.sef, lt.col Costea Ovidiu.

Reamintim că pompierii din Alba au intervenit miercuri, 23 octombrie, la limita cu județul Hunedoara, pentru stingerea unui incendiu de pădure/litieră în munții Vulcan, zona Buceș.

Începând cu ora 08.00, ISU Alba intervine cu 1 ofiter, 11 subofiteri, 2 autospeciale de interventie cu capacitate marita de trecere (IVECO) împreună cu Ocol Silvic Abrud, SVSU Abrud și SVSU Ciuruleasa pt. stingerea unui incendiu de pădure/litieră in munții Vulcan (zona Buceș-Vulcan).

Incendiul a izbucnit pe teritoriul judetului Hunedoara in cursul zilei de ieri iar in prezent se actioneaza cu forte de la ISU Hunedoara in jud Hunedoara si cu fortele mai sus amintite in jud. Alba.