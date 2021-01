FOTO VIDEO ȘTIREA TA| VANDALISM în timpul nopții, la Alba Iulia. Un stâlp de curent a fost DOBORÂT cu mașina de către teribiliști

Un act de vandalism s-a petrecut în Alba Iulia, cel mai probabil în cursul nopții dintre 16 și 17 ianuarie, în urma s-a fiind lăsată o „victimă”.

Un stâlp de iluminat public din metal a fost smuls din pământ, în zona spațiilor Ryma din cetate, de către niște teribiliști care făceau drift-uri în toiul nopții, potrivit martorilor acelui eveniment.

Așa cum se poate observa și în imaginile surprinse de către un cititor ziarulunirea.ro, stâlpul a fost făcut „praf”, multe bucăți din el fiind împrăștiate în zăpada care s-a depus în Alba Iulia.

De asemenea, din cauza forței cu care a fost smuls din pământ, solul înghețat în care acel stâlp a fost instalat a fost și el transformat într-un crater.

Nu este pentru prima oară când astfel de evenimente se petrec în cartierul Cetate din oraș, acesta fiind „celebru” ca, după lăsarea serii, grupuri întregi de tineri să se întâlnească cu mașinile pentru a socializa, indiferent de prezența pandemiei sau a iernii.