FOTO VIDEO| Peștera Ghețarul de la Scărișoara s-a deschis OFICIAL: Un grup de copii din București, aflați în tabără, printre primii vizitatori

Astăzi, 1 iulie 2021, Peștera „Ghețarul de la Scărișoara” a fost oficial redeschisă pentru vizitare, fiind finalizate lucrările de reamenajare a accesului și împrejumire a avenului, derulate printr-un proiect finanțat integral din bugetul local al comunei Gârda.

Încă din prima zi, mai mulți copii s-au bucurat de frumusețea naturii, fiind prezent un grup de excursioniști din București, care se aflau într-o tabără.

„Am mai fost aici, acum 20 de ani, când nu se putea intra și impresia este foarte bună, în sensul că s-au făcut niște amenajări.

Se vede că s-au făcut niște modificări la amenajare și merită văzut, este impresionant, unic în lume și nu trebuie ratat”, a explicat unul din însoțitorii excursioniștilor.

„Este rece, de aceea port pe mine o bluză cu mânecă lungă și un hanorac. Priveliștea este foarte frumoasă lângă ghețar și îmi place că am venit în tabără cu colegii mei”, a declarat un tânăr membru al taberei.

Ne aflăm în cel mai mare ghețar subteran fosil din lume. În urmă cu un an și jumătate am început lucrările de reamenajare în această peșteră, deoarece în unele porțiuni exista riscul de a cădea turiștii, au apărut niște surpări ale stâncilor și zăpezii și ieri am terminat lucrările, iar toată lumea poate să vină să viziteze.

După aproximativ 30 de ani au fost făcute aceste modificări, a fost o lucrare de amploare. S-au înlocuit toate scările, pentru siguranța turiștilor, sunt mai largi, s-au construit niște balcoane de unde se poate vedea de sus peștera.

Aproximativ 1.500.000 de lei a costat investiția, din bugetul local al comunei Gârda de Sus”, a declarat primarul Marin Vârciu.