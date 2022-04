FOTO VIDEO| Incendiu pe drumul către Blaj: Un autoturism a luat foc între Cistei și Crăciunel 

VIDEO| Imagini spectaculoase cu un maiestuos cerb carpatin, surprinse într-o pădure din Parcul Naţional Apuseni

Imagini inedite cu un maiestuos cerb carpatin care se plimbă prin peisajul hibernal au fost surprinse de o cameră a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, amplasată într-o pădure din Parcul Natural Apuseni, echipament care monitorizează animalele săbatice din rezervație.

Masculii pierd coarnele anual, incepand de la sfarsitul lunii februarie, in cazul celor mai vigurosi si al celor mai batrani, pana in aprilie si chiar pana in luna mai, in cazul celor mai slabi si a celor mai tineri.

Masculii pierd coarnele anual, incepand de la sfarsitul lunii februarie, in cazul celor mai vigurosi si al celor mai batrani, pana in aprilie si chiar pana in luna mai, in cazul celor mai slabi si a celor mai tineri.

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSCI 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.

Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, are o suprafață de 75.784 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj, Bihor și #Alba.

