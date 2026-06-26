Curier Județean

FOTO | Un planor pilotat de un clujean, aterizat forțat pe un câmp de porumb, la intrare în Feneș dinspre Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

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Un planor pilotat de un clujean, aterizat forțat pe un câmp de porumb, la intrare în Feneș dinspre Alba Iulia

Un planor, condus de un clujean, a aterizat forțat vineri după-masa, pe un câmp aflat la intrarea în Feneș dinspre Alba Iulia. Aparatul de zbor a fost zărit de trecători într-un lan de porumb din zonă.

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Potrivit IPJ Alba, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că este vorba despre un planor care a aterizat, în condiții de siguranță, pe un câmp, în zona Feneș. Aceștia efectuează verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc aterizarea și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de legalitatea zborului.

Din fericire, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime.

Potrivit martorilor, pilotul, un bărbat din Cluj, așteaptă o echipă care să demonteze aparatul și să-l transporte de pe câmp.

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