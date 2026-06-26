FOTO | Un planor pilotat de un clujean, aterizat forțat pe un câmp de porumb, la intrare în Feneș dinspre Alba Iulia

Un planor pilotat de un clujean, aterizat forțat pe un câmp de porumb, la intrare în Feneș dinspre Alba Iulia

Un planor, condus de un clujean, a aterizat forțat vineri după-masa, pe un câmp aflat la intrarea în Feneș dinspre Alba Iulia. Aparatul de zbor a fost zărit de trecători într-un lan de porumb din zonă.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că este vorba despre un planor care a aterizat, în condiții de siguranță, pe un câmp, în zona Feneș. Aceștia efectuează verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc aterizarea și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de legalitatea zborului.

Din fericire, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime.

Potrivit martorilor, pilotul, un bărbat din Cluj, așteaptă o echipă care să demonteze aparatul și să-l transporte de pe câmp.

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