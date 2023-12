FOTO Un bărbat originar din Alba, campionul Spaniei la culturism. A câștigat 9 medalii într-un an, inclusiv Muscle Fest România 2023

Mihai Alexandru Țente sau Sandu, cum îi spun familia și prietenii, este un culturist în vârstă de 53 de ani, originar din Teiuș, județul Alba. A ajuns în Spania în anul 2000, într-un oraș de pe coasta Almeriei, numit Garrucha, fără un loc de muncă și în căutarea unui viitor și a unei noi etape a vieții sale.

A început să lucreze ca grădinar, iar mai târziu s-a angajat în construcții, mai întâi ca muncitor și apoi și-a făcut firma sa, care a dat faliment în 2009. S-a angajat atunci ca șofer de camion.

Călătoria lui Sandu în lumea culturismului a început în 2015, când a început să se antreneze într-o sală de sport și s-a îndrăgostit complet de acest sport. „Întotdeauna am fost o persoană căreia îi place să facă sporturi aerobice acasă și în natură, dar am început la sală pentru soția mea care și-a dorit să facă sport. De-a lungul timpului am devenit din ce în ce mai interesat și mi-am dat seama de la început că această lume va fi mai mult decât un hobby pentru mine. De prima dată când am intrat într-o sală de sport mi-am dat seama că acest loc va deveni casa mea și că nu voi părăsi niciodată această lume”, a declarat bărbatul pentru publicația spaniolă HA10.

În prima zi în care a intrat într-o sală de sport, „ideea pe care am avut-o a fost că vor exista oameni musculoși și narcisici”. Totuși, a descoperit că ideea pe care și-o făcuse se va schimba rapid. „Am luat-o în serios din prima zi și iată, au trecut mai bine de opt ani”, spune culturistul.

Încetul cu încetul, a descoperit că corpul lui se schimbă, așa că s-a adaptat și el, având grijă de alimentație, îmbunătățindu-și tehnica și perfecționându-și planificarea.

În ultimii doi ani a obținut două medalii de aur în campionatul Spaniol Master+50, bronz la aceeași categorie în campionatul european și s-a clasat printre primii cinci la Olympia Amateur 2023. În plus, a câștigat mai multe campionate precum Bigman, Benweider, Empro, Verónica Gallego și Muscle Fest România, categoria , Men’s Bodybuilding – Masters 50+.

Se antrenează șase zile pe săptămână, uneori șapte, aproximativ două ore pe zi. Sportivul explică că pregătirea pentru orice competiție este o muncă de multe luni în care trece prin schimbări constante în diete și rutine care antrenează atât corpul, cât și mintea, ceea ce uneori, mărturisește el, îi este greu: „Se pare că de la „ Ar fi foarte ușor, dar adevărul este că nu este, totul îți poate afecta și creierul și starea de spirit, iar uneori trebuie să lupt cu subconștientul meu pentru a fi sănătos.” El scoate în evidență mai ales duritatea psihică pe care o cere acest sport și pe care nu ar fi în stare să o îndure dacă nu ar fi familia sa și antrenorul său José Antonio Ruiz.

Pasiunea lui a devenit și munca lui, de când a deschis o sală de sport în Garrucha, care se numește South Beach: „Suntem aici de la 6:30 a.m. dedicându-ne oamenilor”, spune Sandu.

Cu toate acestea bărbatul spune că „nu am văzut niciodată această lume ca pe o modalitate de a câștiga bani”. Pe de altă parte, afirmă că culturismul în Spania este în plină expansiune, dar că mai are mult de parcurs pentru a ajunge la același nivel ca în Statele Unite.

În ceea ce privește următoarele obiective, sportivul mărturisește că „visul lui este să ajungă într-o zi în Statele Unite”, cu toate că pentru aceasta „este nevoie de mulți bani”. Pe termen mediu, anul viitor va participa la Euromasters de la Milano unde vrea să obțină cardul PRO. În plus, mai trebuie să câștige pentru a treia oară consecutiv campionatul Spaniei, în care „va încerca să plece cu încă două-trei kilograme de masă musculară”.

Un alt vis al său este acela de a fi în aceeași competiție cu primul său fiu, fiecare concurând la categoria corespunzătoare. „Are douăzeci de ani și este implicat în această lume încă de când era foarte tânăr și pot spune că are capacitatea intelectuală și genetică de a realiza mai mult decât mine. Deși nu a început să ia sportul în serios până de curând, văd în el un potențial incredibil”, spune cu mândrie Sandu, referindu-se la fiul său Sebastián.

„Sper să continui să practic și să antrenez acest sport alături de familia și prietenii mei până când voi decide să opresc antrenamentele sau până când nu o mai pot face”, mai spune Mihai pentru HA10.

Românul este un exemplu de perfecţionare care a reuşit să transforme sportul în munca şi hobby-ul său. De la Garrucha până în vârful podiumului. ‘Sandu’, un luptător a cărui ultimă poză urmează să vină, fie la Milano, Madrid sau, de ce nu, într-o bună zi, în Statele Unite. Nu există limite pentru culturist.

