Curier Județean

FOTO | Trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia, în „epoca de gheață”: O dimineață infernală pentru pietoni

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia, în „epoca de gheață”: O dimineață infernală pentru pietoni

Dimineața de vineri, 16 ianuarie 2026, este infernală pentru cei care iau la pas trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia.

Acestea au fost luate în stăpânire de pojghița de gheață formată pe fondul precipitațiilor mixte din ultimele ore.

Pentru pietoni proba de foc este menținerea echilibrului. Din nefericire, destui albaiulieni nevoiți să circule pe căile pietonale au picat proba cu pricina, câzând, la propriu.

Paradoxal, poate, secțiunile pietonale cele mai periculoase sunt cele de pe care în prealabil a fost îndepărtată complet zăpada.

Din după amiaza zilei de joi, 15 ianuarie 2026, până vineri, 16 ianuarie 2026, la ora 8.00, județul Alba a fost sub incidența unei atenționări nowcasting de ceață, burniță și polei.

foto: Alee pietonală din cartierul Cetate din Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Weekend cu GER în Alba: Recomandări ISU Alba pentru perioada cu temperaturi scăzute în județ

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

16 ianuarie 2026

De

Weekend cu GER în Alba: Recomandări ISU Alba pentru perioada cu temperaturi scăzute în județ Urmează un weekend cu temperaturi scăzute în județul Alba, fapt pentru care ISU Alba vine cu o serie de recomandări pentru cetățeni pentru a fi protejați de gerul de afară și a trece cu mine peste acest episod de iarnă. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Echipamente digitale de aproximativ 500.000 de lei pentru școala din Cetatea de Baltă: O nouă procedură de achiziție în derulare

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

16 ianuarie 2026

De

Echipamente digitale de aproximativ 500.000 de lei pentru școala din Cetatea de Baltă Primăria Cetatea de Baltă a lansat, marți, 13 ianuarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unor echipamente digitale pentru dotarea Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” din Cetatea de Baltă.  Valoarea totală […]

Citește mai mult

Curier Județean

16 ianuarie 2026 | Trafic în condiții de ceață ce poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii pe șoselele din Alba: „Creșteți distanța de siguranță între autovehicule!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

16 ianuarie 2026

De

Trafic în condiții de ceață ce poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii pe șoselele din Alba: „Creșteți distanța de siguranță între autovehicule!” Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis, vineri, 16 ianuarie 2026, la ora 6.50, că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau […]

Citește mai mult