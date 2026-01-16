FOTO | Trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia, în „epoca de gheață”: O dimineață infernală pentru pietoni

Trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia, în „epoca de gheață”: O dimineață infernală pentru pietoni

Dimineața de vineri, 16 ianuarie 2026, este infernală pentru cei care iau la pas trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia.

Acestea au fost luate în stăpânire de pojghița de gheață formată pe fondul precipitațiilor mixte din ultimele ore.

Pentru pietoni proba de foc este menținerea echilibrului. Din nefericire, destui albaiulieni nevoiți să circule pe căile pietonale au picat proba cu pricina, câzând, la propriu.

Paradoxal, poate, secțiunile pietonale cele mai periculoase sunt cele de pe care în prealabil a fost îndepărtată complet zăpada.

Din după amiaza zilei de joi, 15 ianuarie 2026, până vineri, 16 ianuarie 2026, la ora 8.00, județul Alba a fost sub incidența unei atenționări nowcasting de ceață, burniță și polei.

foto: Alee pietonală din cartierul Cetate din Alba Iulia

