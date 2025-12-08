FOTO | Trecerea de cale ferată de la Ciumbrud, închisă fără acordul Primăriei: Sancțiuni pentru constructor

Trecerea de cale ferată de la Ciumbrud, închisă fără acordul Primăriei: Sancțiuni pentru constructor

Primăria Municipiului Aiud a aplicat sancțiuni contravenționale constructorului care execută lucrările de modernizare a căii ferate din municipiu.

Mai exact, trecerea la nivel cu calea ferată spre Ciumbrud a fost închisă vineri fără avizul primăriei și fără ca instituția să poată informa cetățenii în prealabil.

Administrația a catalogat acest gest drept unul inacceptabil și a anunțat că astfel de gesturi nu o să fie tolerate în viitor.

,,Am aplicat sancțiuni contravenționale constructorului care execută lucrările de modernizare a căii ferate. Trecerea la nivel cu calea ferată spre Ciumbrud a fost închisă vineri fără avizul primăriei și fără ca instituția noastră să poată informa cetățenii în prealabil. Considerăm această conduită complet inacceptabilă și nu vom tolera astfel de abateri pe viitor”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Municipiului Aiud.

