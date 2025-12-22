FOTO | TRAGEDIE în Geoagiu, înainte de Crăciun: Un băiețel de 5 anișori, cu arsuri grave, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

TRAGEDIE în Geoagiu, înainte de Crăciun: Un băiețel de 5 anișori, cu arsuri grave, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

O adevărată tragedie a avut loc luni, 22 decembrie 2025, în Geoagiu, unde un băiețel de 5 ani a suferit arsuri grave după ce locuința familiei a fost cuprinsă de flăcări.

Un băiețel în vârstă de 5 luni a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din orașul Geoagiu.

Pompierii Detașamentului Orăștie au intervenit de urgență cu 2 autospeciale de stingere și cu o ambulanță SMURD.

Ajunse la fața locului, echipajele de stingere au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar echipajul SMURD a intervenit pentru acordarea primul ajutor medical copilului care avea arsuri pe aproximativ 65% din suprafața corpului, mai ales pe față, piept și membre superioare. A fost transportat de urgență la spitalul din Orăștie.

Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.

