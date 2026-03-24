FOTO | Toma-Andrei Todoca, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Fizică 2026

Toma-Andrei Todoca, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Fizică 2026

Performanță deosebită la Olimpiada de Fizică 2026 pentru un elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

„Suntem mândri să anunțăm că elevul Todoca Toma-Andrei, din clasa a VII-a, s-a calificat la Etapa Națională a Olimpiadei de Fizică!

Rezultatul său este rodul muncii susținute, al pasiunii pentru știință și al dedicării, fiind îndrumat cu profesionalism de doamna profesoară Pop Antonia.

Îi transmitem sincere felicitări și mult succes la etapa națională! Suntem convinși că va reprezenta cu cinste școala noastră!”, au precizat reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

