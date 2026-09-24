Catalogul electronic, obligatoriu în toate școlile de anul viitor: Părinții vor putea afla online notele și absențele elevilor

Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România începând de anul viitor. Platforma publică, care va susține toate informațiile despre situația școlară a elevilor este în întârziere. Ministerul Educației abia acum începe să lucreze la ea, cu termen de finalizare peste trei ani.

Catalogul electronic devine obligatoriu din anul școlar viitor, conform unui ordin de ministru din 2004. Ministerul Educației a anunțat că pregătește o platformă de catalog electronic național și gratuit pentru toate școlile din țară, care are ca termen de punere în funcțiune sfârșitul anului 2029.

Pe parcursul anului curent de studii, toate școlile din țară urmează să treacă la catalogul electronic – Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE). În anul precedent de studii, platforma era utilizată de 716 instituții de învățământ general, adică circa 60% din numărul total. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE) este platforma prin care profesorii înregistrează notele și absențele elevilor, iar părinții și elevii pot urmări situația școlară, orarul lecțiilor și alte informații relevante pentru procesul de studii.

Ministerul Educației și Cercetării va organiza, pe parcursul anului curent de studii, instruiri pentru cadrele didactice din instituțiile care vor implementa SICE pentru prima dată.

La formări vor participa profesori din circa 400 de instituții. Aceștia vor învăța cum să utilizeze platforma în activitatea didactică, inclusiv cum să gestioneze informațiile privind evaluarea elevilor, notele, absențele, temele pentru acasă și alte date aferente procesului educațional.

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