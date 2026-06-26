FOTO | Team XEO reprezintă Alba Iulia și România la FTC Premier Event Istanbul 2026: Revenire după 7 ani pe scena internațională a competițiilor de robotică
Team XEO reprezintă Alba Iulia și România la FTC Premier Event Istanbul 2026: Revenire după 7 ani pe scena internațională a competițiilor de robotică
După o pauză de 7 ani, Team XEO #14278 revine pe scena internațională a competițiilor de robotică, fiind prezentă la FTC Premier Event Istanbul 2026, unul dintre cele două evenimente internaționale de robotică FTC Premier Event organizate în Europa.
Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, susținută de Asociația Educație prin Robotică, a obținut calificarea la FIRST Tech Challenge Istanbul Premier Event 2026, competiție care se desfășoară în perioada 26–28 iunie 2026, la Istanbul, și reunește 96 de echipe de robotică de pe 5 continente.
Participarea echipei la această competiție vine ca urmare a rezultatelor obținute la Campionatul Național de Robotică, unde Team XEO a demonstrat încă o dată pasiune, seriozitate, muncă în echipă și dorința de a performa.
„Astăzi (n.a. vineri, 26 iunie 2026) este prima zi de competiție, iar atmosfera este una plină de emoție și entuziasm. Membrii echipei sunt pregătiți să reprezinte cu mândrie Alba Iulia și România și să lupte pentru un rezultat cât mai bun într-o competiție de nivel internațional, la care participă echipe din Asia, Europa, Africa, America de Nord și America de Sud.
Team XEO este prezentă la Istanbul cu un lot format din 21 de membri, coordonați de doamna prof. Diana Vasiu, alături de Stan Alin, Albu Petru, Șerban Alexandru, Gabriela Gligor și Petrișor Fica.
Această deplasare reprezintă nu doar o competiție, ci și o experiență educațională extraordinară pentru elevi, o oportunitate de a interacționa cu echipe din întreaga lume, de a învăța, de a se inspira și de a arăta că educația STEM poate deschide drumuri importante pentru tinerii din România.
În încheiere, dorim să mulțumim tuturor celor care au înțeles importanța educației STEM și au făcut posibilă această deplasare, una extrem de costisitoare din punct de vedere financiar. Sprijinul oferit echipei noastre înseamnă încredere în tineri, în educație și în viitor.
Pentru acești elevi, fiecare susținere a contat. Fiecare contribuție s-a transformat în kilometri parcurși, emoții, experiențe și șansa de a reprezenta România la nivel internațional.
Le mulțumim, pe această cale, partenerilor și sponsorilor noștri:
Albaco Exim SRL, Transavia SA, Star Assembly SRL, Elit SRL, Banca Transilvania – Sucursala Alba, STP Alba Iulia, Solina România SA, Albatros Gold SRL, ViaCom SRL, KangooPack SRL, Creative Excellence SRL, Albanic Service SRL, Erimir Trade SRL, Proserv SSM SRL, Pam Apuseni SRL, Qself SRL, Antel Print SRL, Consiliul Județean Alba, Palatul Principilor Transilvaniei, precum și domnului Nicolaie Moldovan, EU Funds Senior Expert.
Vom reveni cu detalii, imagini și rezultate pe parcursul celor 3 zile de competiție.
Hai, XEO! Hai, România!”, se arată într-un comunicat de presă.
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