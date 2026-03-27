FOTO | Studenții UAB au conceput și realizat jocuri creative folosind materiale puse la dispoziție de educatoarele unei grădinițe din Alba Iulia

Universitatea 1 Decembrie 1918, în cadrul Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, în colaborare cu Grădinița cu Program Prelungit (G.P.P.) Step by Step Nr. 12 Alba Iulia și Inspectoratul Județean Alba, au organizat, joi, 26 martie 2026, Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor.

În cadrul acestui eveniment, colectivul de cadre didactice al G.P.P. Step by Step Nr. 12 Alba Iulia a organizat Workshop-ul cu tema Experiențe Erasmus „Activități ecologice și STEAM în procesul de învățare al copiilor din grădiniță”.

Au fost prezentate trei experiențe educative care au avut ca punct de plecare trei mobilități Erasmus în Spania, Italia și Croația: „De la educația STEM la Educația STEAM: o nouă abordare a învățării”, „Integrarea creativității și a inovației în procesul de predare” și  „Cei 8R ai educației pentru mediu și sustenabilitate”.

La finalul prezentărilor, studenții și masteranzii au fost provocați la o activitate practică „8R: gândim, refolosim, protejăm”.

Cu ajutorul materialelor diverse puse la dispoziție de educatoarele grădiniței, studenții au lucrat în echipe și au conceput și realizat jocuri creative pentru activități: Sticle senzoriale și Cufere cu comori, în care au încercat să integreze sarcini din mai multe domenii experiențiale.

Prezentările echipelor de studenți au evidențiat înțelegerea conceptelor prezentate, dar și implicarea și creativitatea acestora.

„Ne exprimăm aprecierea pentru implicarea și deschiderea studenților și masteranzilor, precum și pentru creativitatea demonstrată în cadrul activităților.

Directorul, prof. Suciu Veronica, împreună cu întreg colectivul de cadre didactice al G.P.P. Step by Step Nr. 12 Alba Iulia, mulțumesc partenerilor noștri – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Inspectoratul Școlar Județean Alba – pentru colaborare și susținere”, a transmis Prof. ed. timpurie Ioana Delia Cristea, GPP Step by Step Nr. 12 Alba Iulia.

