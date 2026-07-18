Foto-Știrea ta | Pui de căprioară ucis pe o stradă din zona Schit din Alba Iulia de o haită de câini: „Din păcate s-a repetat incidentul de data trecută cu căprioarele”
Foto-Știrea ta | Pui de căprioară ucis pe o stradă din zona Schit din Alba Iulia de o haită de câini: „Din păcate s-a repetat incidentul de data trecută cu căprioarele”
Un pui de căprioară a fost ucis pe o stradă din zona Schit din Alba Iulia de o haită de câini.
Incidentul a fost relatat de o cititoare ziarulunirea.ro.
„Din păcate, s-a repetat incidentul de data trecută cu căprioarele. Aceiași câini sălbăticiți (cei care au fost văzuți plimbându-se și pe străzile orașului) au atacat din nou căprioarele.
Au reușit să separe și să ucidă puiul de căprioară de mama sa. Am intervenit la timp pentru a nu-l lăsa să fie mâncat. Fiind la marginea străzii Odiseea, am avut acces cu mașina.
Mama puiului a venit la locul incidentului, iar eu stau și aștept de mai bine de o jumătate de oră să ajungă un echipaj de poliție, ecarisaj sau reprezentanți ai fondului de vânătoare, însă nu se întâmplă nimic”, ne-a transmis cititoarea ziarulunirea.ro sâmbătă, 18 iulie 2026, în jurul orei 12.00.
Întâmplări la fel de șocante au avut loc și în trecutul apropiat.
De pildă, în octombrie 2025, o haită de câini agresivi a atacat și omorât o căprioară, în plină zi, lângă casele locuitorilor, pe strada Ana Aslan, lângă centrul Maria Beatrice din Alba Iulia.
Este a treia căprioară ucisă în acest mod într-o lună și jumătate
Localnicii din zona amintită spun că s-au săturat de nepăsarea autorităților.
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