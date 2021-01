FOTO Știrea ta| Parcare sfidătoare în Alba Iulia: Un BMW parcat neregulamentar blochează intrarea către stradă

Astăzi, în jurul orei 17:00, șoferul unui bolid a sfidat orice limită a bunului simț, parcându-și mașina în locul de trecere destinat pietonilor, unde bineînțeles nu se află loc de parcare.

Din categoria parcărilor „smecherești” avem astăzi un posesor al unui BMW care, ori a încercat să iasă în evidență ori pur și simplu nu știe unde este loc de parcare. Locul pe care acesta a ales să își parcheze mașina este marcat cu un X mare, pe care probabil a preferat să nu îl vadă.

Precum se vede din imagine în timpul staționarii ilegale a acestuia pe bulevardul Transilvaniei, strada Arnsberg, între Dacia și Corina, o doamnă care a ieșit cu căruciorul la plimbare a fost pusă în dificultate pe când sa iasă din gang.

Din ce în ce mai multe gafe sunt făcute de șoferi, care de multe ori preferă să închidă ochii în privința unor aspecte ale legii.