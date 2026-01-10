Rămâi conectat

FOTO-ȘTIREA TA | Într-un sat din Alba cablul unui operator de comunicații a fost rupt deasupra unei case de un utilaj de deszăpezire acum 4 zile și așa a rămas: „Am făcut cel puțin 5 sesizări și… degeaba!"

Într-un sat din Alba cablul unui operator de comunicații a fost rupt deasupra unei case de un utilaj de deszăpezire acum 4 zile și așa a rămas: „Am făcut cel puțin 5 sesizări și… degeaba!”

În satul Presaca Ampoiului, din comuna Meteș, cablul unui operator de comunicații a fost rupt deasupra unei case de un utilaj de deszăpezire acum 4 zile și așa a rămas. Rupt…

„Am făcut cel puțin 5 sesizări și… degeaba!”, ne-a transmis, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, o cititoare ziarulunirea.ro care locuiește în casa respectivă.

„Doresc să vă semnalez o defecțiune tehnică Digi-Rds la Presaca Ampoiului. E rupt cablul de pe casă din cauza unui utilaj de deszăpezire al primăriei și nu se prezintă nimeni de 4 zile”, a precizat cititoarea ziarulunirea.ro.

Contractul famieliei afectate de defecțiune cu operatorul de comunicații prevede furnizarea serviciilor de televiziune prin cablu, internet și telefonie mobilă.

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

