Curier Județean

11 septembrie | Cod portocaliu de caniculă în Alba: Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Cod portocaliu de caniculă în Alba: Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat

Un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat va fi valabil în județul Alba vineri, 11 septembrie, între orele 12.00 și 18.00. Temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade Celsius.

Conform ISU Alba, cod Portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, valabil din 11 septembrie, ora 12.00, pana la ora 18.00.

Astfel, vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități).

Vă rugăm să fiți precauți și să luați măsuri pentru a vă proteja sănătatea.

Pentru siguranța dumneavoastră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA”” al județului Alba recomandă respectarea următoarelor măsuri:

  • Evitați aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare!
  • Evitați expunerea prelungită la soare!
  • Purtați pălării de soare și haine lejere de culori deschise!
  • Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător! Evitați consumul băuturilor alcoolice!
  • Consumați fructe și legume proaspete!

Evitați deplasările la orele de vârf; dacă totuși este necesar, deplasați-vă prin locuri umbrite și faceți repaus. De asemenea, pe cât posibil, păstrați legătura cu persoanele în vârstă, rudele, vecinii sau bolnavii cronici. La cel mai mic semn privind înrăutățirea stării de sănătate,  contactați medicul de familie. 

În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112, explică ISU Alba.

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