FOTO | Stagiunea muzicală „Iancu de Hunedoara” se deschide la Catedrala „Sfântul Mihail” din Alba Iulia: Programul complet

Stagiunea muzicală „Iancu de Hunedoara” se deschide la Catedrala „Sfântul Mihail” din Alba Iulia: Programul complet

În anul 2026, când se împlinesc 570 de ani de la victoria de la Belgrad și de la moartea lui Iancu de Hunedoara, una dintre cele mai importante personalități ale Europei creștine din secolul al XV-lea, Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia propun publicului un proiect cultural de anvergură: Stagiunea muzicala „IANCU DE HUNEDOARA”.

Concepută ca o serie de 15 recitaluri de muzică sacră, meditativă și camerală dedicate patrimoniului spiritual, cultural și istoric, stagiunea urmărește să transforme spațiile asociate memoriei marelui voievod în veritabile locuri ale întâlnirii dintre istorie, artă și spiritualitate.

Nucleul proiectului îl reprezintă Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia, unul dintre cele mai valoroase monumente medievale din Europa Centrală și de Est și locul în care se află mormântul lui Iancu de Hunedoara. În acest spațiu de excepție, unde istoria și credința se întâlnesc de peste opt secole, vor avea loc recitalurile principale ale stagiunii.

Stagiunea muzicala „Iancu de Hunedoara” este concepută și ca un produs cultural-turistic dedicat vizitatorilor Cetății Alba Carolina și ai Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail”, oferind oportunitatea unei experiențe care îmbină patrimoniul istoric, spiritualitatea și muzica de înaltă ținută artistică. Prin integrarea recitalurilor în circuitul de vizitare al unor monumente reprezentative pentru memoria lui Iancu de Hunedoara, proiectul contribuie la diversificarea ofertei culturale a regiunii și la valorificarea patrimoniului prin intermediul artei, într-o formulă accesibilă atât publicului local, cât și turiștilor din țară și din străinătate.

CATEDRALA ROMANO-CATOLICA „SFANTUL MIHAIL” ALBA IULIA

Ora 20:00

19 iunie 2026

26 iunie 2026

03 iulie 2026

10 iulie 2026

17 iulie 2026

22 iulie 2026 – Concert aniversar dedicat Victoriei de la Belgrad

31 iulie 2026

11 august 2026 – Concert comemorativ dedicat lui Iancu de Hunedoara

21 august 2026

11 septembrie 2026

18 septembrie 2026

25 septembrie 2026

Concertul din 22 iulie, ziua victoriei de la Belgrad din anul 1456, va reprezenta momentul central al stagiunii, fiind susținut într-o formulă artistică extinsă.

Concertul din 11 august, dată la care Iancu de Hunedoara a trecut la cele veșnice în anul 1456, va marca împlinirea a 570 de ani de la moartea marelui voievod și apărător al creștinătății.

Stagiunea continuă apoi către alte trei locuri importante legate de memoria și moștenirea familiei Huniazilor, fiecare dintre acestea adăugând o noua perspectivă asupra personalității lui Iancu de Hunedoara.

BISERICA REFORMATA-CALVINA DIN SANTIMBRU

Ora 19:00 02 octombrie 2026

Monument istoric de mare valoare pentru Transilvania medievală, Biserica Reformată-Calvină din Sântimbru este legată de memoria familiei Huniazilor și de tradițiile istorice care evocă sacrificiul fratelui lui Iancu de Hunedoara. Prezența stagiunii în acest spațiu reprezintă un demers de valorizare culturală și memorială a unei pagini mai puțin cunoscute din istoria familiei care avea să ofere Europei unul dintre cei mai mari conducători militari ai Evului Mediu.

CASTELUL CORVINILOR – HUNEDOARA

Ora 18:00 09 octombrie 2026

Castelul Corvinilor ocupă un loc aparte în patrimoniul istoric și cultural al României, fiind unul dintre monumentele cel mai strâns legate de numele și moștenirea lui Iancu de Hunedoara. Prin arhitectura sa impunătoare și prin istoria pe care o păstrează între zidurile sale, castelul evocă epoca în care marele voievod a devenit una dintre figurile definitorii ale Europei secolului al XV-lea. Recitalul inclus în cadrul stagiunii va aduce muzica într-un spațiu de excepție al patrimoniului medieval european, oferind publicului o experiență în care istoria, arhitectura și arta sunetelor se întâlnesc într-un dialog al memoriei și al frumuseții.

BISERICA ROMANO-CATOLICA DIN TEIUS

Ora 19:00 23 octombrie 2026

Ultimul concert al stagiunii va avea loc la Teiuș, într-un edificiu asociat tradiției ctitoriilor și intervențiilor patronate de Iancu de Hunedoara. Încheierea proiectului în acest spațiu simbolizează continuitatea unei moșteniri spirituale și culturale care a traversat veacurile și care continuă să definească identitatea Transilvaniei.

Prin repertoriul său, stagiunea propune o întâlnire între marile valori ale muzicii europene și sensibilitatea românească. Publicul va putea asculta lucrări semnate de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, Cesar Franck, Tomaso Albinoni, Jules Massenet, Felix Mendelssohn Bartholdy, Piotr Ilici Ceaikovski, Antonin Dvorak, Charles Gounod, Gabriel Faure, Edward Elgar, Alessandro Marcello si Gheorghe Zamfir.

Stagiunea muzicala „Iancu de Hunedoara” își propune să devină un nou reper cultural și turistic al Transilvaniei, un proiect care valorifică patrimoniul istoric prin muzică și redă comunității și vizitatorilor ocazia de a redescoperi locurile legate de marele voievod într-o manieră vie, emoționantă și profundă, au precizat reprezentanții Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI