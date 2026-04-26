FOTO | Silviu Popșa (CS Universitatea Alba Iulia), medalie de AUR la un concurs internațional de powerlifting, în Serbia: 230 kg la împins din culcat

Silviu Popșa (CS Universitatea Alba Iulia), medalie de AUR la un concurs internațional de powerlifting, în Serbia: 230 kg la împins din culcat
Silviu Popșa, sportiv legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a cucerit o medalie de aur, sâmbătă, 25 aprilie 2026, la un concurs internațional de powerlifting desfășurat în Serbia, la Kanjiža.
Performanța lui Silviu Popșa a fost de 230 kg la împins din culcat, sportivul amintit clasându-se pe locul 1.
Silviu Popșa a concurat la categoria +120 kg Masters.
România a avut la start 3 sportivi, sâmbătă, 25 aprilie 2026. Rezultatele celorlalți doi sportivi au fost:
*Alexandra Surulescu cat.+84 kg Seniori (Caza Powerlifting Timisoara)
Împins clasic 75 kg locul 1 medalie de aur
*Alexandru Flueraș cat.-105kg tineret U23 (Luis Cry Cluj-Napoca)
Împins echipat 182,5 kg locul 1 medalie de aur
În calitate de arbitru internațional IPF, Sorin Cazacu a oficiat la Campionatul Național al Serbiei de împins din culcat.
sursa: Cazacu Sorin / Facebook
