FOTO | Silviu Popșa (CS Universitatea Alba Iulia), medalie de AUR la un concurs internațional de powerlifting, în Serbia: 230 kg la împins din culcat

Silviu Popșa (CS Universitatea Alba Iulia), medalie de AUR la un concurs internațional de powerlifting, în Serbia: 230 kg la împins din culcat

Silviu Popșa, sportiv legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a cucerit o medalie de aur, sâmbătă, 25 aprilie 2026, la un concurs internațional de powerlifting desfășurat în Serbia, la Kanjiža.

Performanța lui Silviu Popșa a fost de 230 kg la împins din culcat, sportivul amintit clasându-se pe locul 1.

Silviu Popșa a concurat la categoria +120 kg Masters.

România a avut la start 3 sportivi, sâmbătă, 25 aprilie 2026. Rezultatele celorlalți doi sportivi au fost:

*Alexandra Surulescu cat.+84 kg Seniori (Caza Powerlifting Timisoara)

Împins clasic 75 kg locul 1 medalie de aur

*Alexandru Flueraș cat.-105kg tineret U23 (Luis Cry Cluj-Napoca)

Împins echipat 182,5 kg locul 1 medalie de aur

În calitate de arbitru internațional IPF, Sorin Cazacu a oficiat la Campionatul Național al Serbiei de împins din culcat.

sursa: Cazacu Sorin / Facebook

