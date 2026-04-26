FOTO | Silviu Popșa (CS Universitatea Alba Iulia), medalie de AUR la un concurs internațional de powerlifting, în Serbia: 230 kg la împins din culcat

Silviu Popșa (CS Universitatea Alba Iulia), medalie de AUR la un concurs internațional de powerlifting, în Serbia: 230 kg la împins din culcat

Silviu Popșa, sportiv legitimat la CS Universitatea Alba Iulia, a cucerit o medalie de aur, sâmbătă, 25 aprilie 2026, la un concurs internațional de powerlifting desfășurat în Serbia, la Kanjiža.

Performanța lui Silviu Popșa a fost de 230 kg la împins din culcat, sportivul amintit clasându-se pe locul 1.

Silviu Popșa a concurat la categoria +120 kg Masters.

România a avut la start 3 sportivi, sâmbătă, 25 aprilie 2026. Rezultatele celorlalți doi sportivi au fost:

*Alexandra Surulescu cat.+84 kg Seniori (Caza Powerlifting Timisoara)

Împins clasic 75 kg locul 1 medalie de aur

*Alexandru Flueraș cat.-105kg tineret U23 (Luis Cry Cluj-Napoca)

Împins echipat 182,5 kg locul 1 medalie de aur

În calitate de arbitru internațional IPF, Sorin Cazacu a oficiat la Campionatul Național al Serbiei de împins din culcat.

sursa: Cazacu Sorin / Facebook

Campioana Volei Alba Blaj luptă să-și apere titlul! Finala Diviziei A1 se mută la Voluntari, două meciuri, luni și marți

Campioana Volei Alba Blaj luptă să-și apere titlul! Finala Diviziei A1 se mută la Voluntari, două meciuri, luni și marți

FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, noi rezultate de apreciat, la Maratonul MTB la Aiton

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, noi rezultate de apreciat, la Maratonul MTB la Aiton

VIDEO: CFR Cluj – „U” Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia”, cu un penalty decisiv!

CFR Cluj – „U" Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia"!

