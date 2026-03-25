FOTO | SENS UNIC pe străzile Iașilor și Traian din Alba Iulia: De când intră în vigoare modificările

SENS UNIC pe străzile Iașilor și Traian din Alba Iulia: De când intră în vigoare modificările

Primăria Municipiului Alba Iulia a anunțat, miercuri, 25 martie 2026 că, începând cu 4 aprilie 2026, pe două străzi din municipiu se vor opera modificări privind circulația rutieră, prin trecerea de la circulația în ambele sensuri la circulația într-un singur sens.

Iată care sunt modificările:

*Strada Iașilor: se instituie circulația într-un singur sens de mers, din Bulevardul Încoronării până la intersecția cu strada Olteniei;

*Strada Traian: se instituie circulația într-un singur sens de mers, din Bulevardul Încoronării până la intersecția cu strada Munteniei.

„Modificările vor fi semnalizate corespunzător prin indicatoare rutiere și marcaje specifice, în baza avizului Poliției Rutiere, iar respectarea acestora de către participanții la trafic va asigura fluența circulației și siguranța tuturor.

Vă mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI