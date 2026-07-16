FOTO | Șase elevi de 10 la Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, la Bacalaureat 2026: Promovabilitate de 95,70% la sesiunea iunie-iulie a examenului

Șase elevi de 10 la Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, la Bacalaureat 2026: Promovabilitate de 95,70% la sesiunea iunie-iulie a examenului

Rezultat de excepție pentru învățământul din Munții Apuseni: Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni confirmă încă o dată tradiția performanței, obținând o rată de promovare de 95,70% la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie–iulie 2026. Din cei 117 absolvenți înscriși, 112 au promovat examenul maturității, toți candidații s-au prezentat la probe, fără nicio absență și fără niciun caz de eliminare.

Rezultatele finale obținute în această sesiune consolidează poziția Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni printre unitățile de învățământ cu rezultate foarte bune din județul Alba și demonstrează că excelența se construiește prin muncă susținută, profesionalism și responsabilitate.

Statistica examenului evidențiază nu doar o promovabilitate ridicată, ci și un număr impresionant de note mari: la proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie – peste jumătate dintre candidați au obținut note de peste 8, iar șase (6) elevi au obținut nota 10. La proba la alegere a profilului și specializării, cele mai multe note s-au situat între 8 și 10, iar la Limba și literatura română distribuția rezultatelor confirmă același nivel ridicat de pregătire, majoritatea elevilor obținând note bune și foarte bune.

Astfel, nota 10 au obținut următorii elevi:

-Leahu Eliza, Marc Constantin Vlad și Petruța Adrian Vasile de la profilul „Matematică – Informatică” au obținut nota 10 la disciplina Informatică;

-Sicoe Anamaria, de la profilul „Matematică – Informatică” a obținut nota 10 la disciplina Matematică;

-Tomuș Anastasia Maria, profil „Matematică – Informatică” a luat nota 10 la disciplina Limba română;

-Bec Miruna Cornelia de la profil „Științe Sociale – bilingv franceză” a primit nota 10 la disciplina Geografie.

Prof. Monica Alina Borteș, director adjunct al Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, consideră că performanța obținută reprezintă o confirmare a valorii școlii și a calității actului educațional: „Aceste rezultate sunt expresia unui efort comun, desfășurat pe parcursul celor patru ani de liceu, în care elevii, profesorii și părinții au format o adevărată echipă. În spatele fiecărei medii se află ore de studiu, implicare, perseverență și încredere în propriile forțe. Rezultatele examenului de Bacalaureat din acest an ne bucură și ne responsabilizează în egală măsură.

Promovabilitatea de 95,70% este dovada faptului că seriozitatea, perseverența și colaborarea dintre elevi, profesori și părinți generează performanță. Succesul generației 2026 este rezultatul muncii susținute a elevilor și profesorilor, dar și al implementării unor programe educaționale care au oferit sprijin personalizat fiecărui elev. Un rol important în obținerea acestor rezultate l-a avut proiectul „Viitor plus – Drumuri deschise către succes” (PEO/291/PEO_P6/OP4/ESO4.6/PEO_A40/324826), implementat în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027, Prioritatea 6 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație. Prin activitățile desfășurate în acest an școlar, colegiul a oferit elevilor un sprijin educațional complex, orientat atât spre promovarea examenului de Bacalaureat, cât și spre facilitarea accesului la studiile universitare.

În cadrul proiectului au fost organizate activități remediale și sesiuni de pregătire diferențiată, bazate pe evaluări diagnostice și pe planuri individualizate de intervenție. Profesorii au lucrat în grupe mici și individual cu elevii, utilizând metode didactice moderne și participative, adaptate nevoilor fiecărui beneficiar.

Progresul elevilor a fost monitorizat permanent, iar activitățile au fost ajustate în funcție de rezultatele evaluărilor periodice și de feedback-ul acestora. Totodată, colaborarea dintre cadrele didactice, consilierul școlar și părinți a contribuit la crearea unui climat educațional favorabil performanței și dezvoltării personale.

Rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat demonstrează că investițiile în educație, intervențiile remediale și sprijinul personalizat oferit elevilor produc efecte concrete și contribuie la creșterea șanselor de succes atât la examenul maturității, cât și în parcursul universitar al absolvenților. Le adresez sincere felicitări absolvenților noștri pentru maturitatea și responsabilitatea de care au dat dovadă, precum și întregului colectiv didactic, care a investit profesionalism, timp și suflet în pregătirea fiecărui elev.

Aceste rezultate ne motivează să continuăm să construim o școală a excelenței, în care fiecare elev să își poată valorifica potențialul și să își construiască un viitor de succes. Felicitări promoției 2026! Felicitări profesorilor și părinților! Succes absolvenților în parcursul universitar și profesional! Colegiul Național <<Avram Iancu>> Câmpeni rămâne, prin rezultatele sale, un reper al educației de calitate în județul Alba și în Țara Moților.”

Totodată, conducerea colegiului transmite mulțumiri tuturor profesorilor pentru implicarea constantă, părinților pentru încrederea acordată și sprijinul oferit copiilor lor, precum și întregii comunități locale, care susține de-a lungul timpului educația ca prioritate. Prin rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat 2026, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni demonstrează că performanța nu este întâmplătoare, ci reprezintă consecința unei culturi organizaționale bazate pe exigență, profesionalism și respect față de educație.

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