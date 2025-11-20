FOTO | Șapte motociclete enduro, în valoare de 100.000 de euro, SUSTRASE din Spania, cu ajutorul unui bărbat din Alba Iulia. A fost reținut de polițiști

Șapte motociclete tip enduro, în valoare de 100.000 de euro, SUSTRASE din Spania, cu ajutorul unui bărbat din Alba Iulia. A fost reținut de polițiști

Polițiștii din Deva au descoperit șapte motociclete enduro furate din Spania, în urma unor percheziții efectuate în județele Hunedoara și Alba. Un bărbat de 35 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru tăinuire, alături de un complice din Deva, cei doi fiind suspectați că ar fi ascuns vehiculele în valoare de 100.000 de euro.

Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva au pus în aplicare, la data de 19 noiembrie a.c., 26 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Hunedoara și Alba. Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore.

În urma perchezițiilor desfășurate în cadrul operațiunii „ENDURO”, polițiștii au audiat peste 30 de persoane și au depistat șapte motociclete tip enduro, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, despre care s-a stabilit că ar fi fost sustrase de pe teritoriul Spaniei.

Ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au dispus reținerea pentru 24 de ore a două dintre persoanele vizate de percheziții: un bărbat de 37 de ani din municipiul Deva și un bărbat de 35 de ani din municipiul Alba Iulia, ambii cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de tăinuire.

Cei doi au fost introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Hunedoara.

Cercetările fac parte dintr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, urmând ca cele două persoane reținute să fie prezentate procurorului de caz cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.

Activitățile desfășurate în data de 19 noiembrie a.c. au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Investigații Criminale, Serviciului Ordine Publică, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului pentru Protecția Animalelor și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Hunedoara, precum și al colegilor din cadrul I.P.J. Alba.

Acțiunea polițiștilor hunedoreni a fost desfășurată în colaborare cu polițiști de pe teritoriul Spaniei, respectiv din cadrul Comisariatul General al Politiei Judiciare, Brigada Centrală de Crimă Organizată, Serviciul de Trafic Ilicit de Vehicule din cadrul Poliției Nationale din Spania și Biroul Atașatului de Interne de la Ambasada Spaniei în București.

