FOTO | Roșii GIGANT în grădina unei femei din Alba: Tanti Ileana cultivă adevărate minuni bio de aproape un kilogram
În Lunca Mureșului, județul Alba, roșiile par să sfideze toamna și să se întreacă în dimensiuni cu dovlecii. Acolo, tanti Ileana Nagy se mândrește cu roșii uriașe, dintre care unele ajung și la 850 de grame. Deși suntem la final de sezon, în mica ei grădină, roșiile continuă să crească viguroase.
Totul pornește primăvara, într-o seră mică, unde tanti Ileana seamănă răsadurile cu propriile mâini, folosind semințe păstrate din roșiile din care face bulion. Nu cumpără hibrizi scumpi, ci păstrează an de an semințele celor mai frumoase roșii, reușind astfel să ducă mai departe o tradiție de familie și un gust autentic.
Grădina ei nu este mare, fiind gândită doar pentru consum propriu și pentru familie, însă fiecare plantă este îngrijită cu atenție. Nu folosește pesticide sau substanțe chimice, ci doar tratamente naturale precum piatră vânătă pentru protecție și coji de ouă pisate la rădăcină, ca îngrășământ natural. Rezultatul? Roșii mari, gustoase și sănătoase, adevărate „minuni bio” cultivate cu dragoste și răbdare.
Într-o serie de fotografii, tanti Ileana a ținut să arate roșiile spectaculoase, așezate pe cântar, care confirmă greutatea de peste 800 de grame. Vecinii și cunoscuții se minunează de recolta ei, iar pentru familie aceste roșii uriașe sunt motiv de mândrie, dar și dovada că atunci când pui suflet în grădinărit, natura răsplătește din plin.
