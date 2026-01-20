FOTO | Risc generat de ghețuș și de posibile căderi de gheață și zăpadă de pe acoperișurile școlilor din Alba Iulia: Măsuri dispuse de autorități

Risc generat de ghețuș și de posibile căderi de gheață și zăpadă de pe acoperișurile școlilor din Alba Iulia: Măsuri dispuse de autorități

Unitățile de învățământ din Alba Iulia au fost înștiințate să ia toate măsurile de siguranță necesare pentru a proteja integritatea elevilor și personalului, având în vedere condițiile meteo, inclusiv prin restricționarea circulației în curtea școlii în zonele alunecoase sau cu riscuri generate de potențiale căderi de gheață și zăpadă de pe acoperișurile clădirilor școlare.

Anunțul a fost făcut în dimineața zilei de marți, 20 ianuarie 2026, de către reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Potrivit acestora, suplimentar, Poliția Locală a demarat încă de la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune în jurul unităților de învățământ, de creare de perimetre de siguranță pentru pietoni și autovehicule acolo unde există pericolul căderii de zăpadă și gheață, pe trotuare și drumuri publice, de pe acoperișurile unităților de învățământ.

„Această misiune va continua, având în vedere și prognoza meteo pentru sfârșitul acestei săptămâni, care arată încălzirea vremii, deci posibilitatea punerii în mișcare a unor mase de zăpadă și gheață de pe acoperișuri.

Atragem atenția și asociațiilor de proprietari privind necesitatea protejării, față de aceste riscuri, a siguranței pietonilor și autovehiculelor în zona blocurilor de locuințe.

Dispecerat Poliția Locală: 0258-819096”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

