FOTO | Rezultate notabile pentru elevii Colegiului Național “Inochentie Micu Clain” Blaj la Concursul Interjudetean de Matematică “Pitagora” 2026

Rezultate notabile pentru elevii Colegiului Național “Inochentie Micu Clain” Blaj la Concursul Interjudetean de Matematică “Pitagora” 2026

Elevii Colegiului Național “Inochentie Micu Clain” Blaj au obținut rezultate notabile la Concursul Interjudetean de Matematică “Pitagora” 2026.

„Concursul Interjudetean de Matematică “Pitagora”, desfășurat la Școala Gimnazială “Vasile Goldiș” din Alba Iulia, provoacă în competiție cei mai talentați mici matematicieni din câteva județe.

Se cunoaște faptul că gradul de dificultate al subiectelor este foarte ridicat, ca urmare, în prealabil, pregătirea copiilor este deosebit de intensă.

Colegiul Național “Inochentie Micu Clain” Blaj a fost reprezentat la clasa a IV-a de patru elevi. Trei au obținut mențiuni valoroase.

Îi felicităm cu drag pe micii isteți pentru marea performanță: Fornasier Lucas, Nemeți Matei Marian, Șarlea Anastasia, Bereș Cristian Andres.

Copiii au fost pregătiți de doamna învățătoare Benchea Neli Gabriela.

Felicitări, dragi copii! Felicitări doamnei învățătoare! Mulțumim părinților pentru că sunt mereu alături!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național “Inochentie Micu Clain” Blaj.

