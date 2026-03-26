FOTO | Rezultate impresionante pentru cinci elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa județeană de Pentatlon din cadrul ONSS

Bogdan Ilea

acum o oră

Cinci sportivi din lotul de atletism al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au remarcat la etapa municipală de pentatlon.

Cinci din sportivii care fac parte din lotul de atletism al colegiului au obținut rezultate bune în etapa municipală de Pentatlon – liceu din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Proba a presupus  alergarea pe o distanță de 60 m, respectiv 800 m, de executat o săritură în lungime cu elan și aruncarea greutății și a mingii de oină.

Prin muncă susținută, disciplină și perseverență, elevii au obținut următoarele rezultate care le-au permis accesul în etapa județeană:

Fete:

  • Locul I: elev caporal Cleopatra Moldovan (clasa  a X-a)
  • Locul II: elev sergent Daria Cășeriu (clasa a XI-a)
  • Locul III: elev caporal Denisa Biro (clasa a X-a) 

Băieți:

  • Locul I: elev sergent Alexandru Jicărean (clasa a XII-a) 
  • Locul II: elev fruntaș Dragoș Floca (a X-a) 

Elevii sunt pregătiți de doamnele profesoare de educație fizică și sport Felicia Vancea și Geanina Ilie.

Felicitări și mult succes la etapa județeană!, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

