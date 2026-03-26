FOTO | Rezultate impresionante pentru cinci elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa județeană de Pentatlon din cadrul ONSS
Rezultate impresionante pentru cinci elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa județeană de Pentatlon din cadrul ONSS
Cinci sportivi din lotul de atletism al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au remarcat la etapa municipală de pentatlon.
Cinci din sportivii care fac parte din lotul de atletism al colegiului au obținut rezultate bune în etapa municipală de Pentatlon – liceu din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Proba a presupus alergarea pe o distanță de 60 m, respectiv 800 m, de executat o săritură în lungime cu elan și aruncarea greutății și a mingii de oină.
Prin muncă susținută, disciplină și perseverență, elevii au obținut următoarele rezultate care le-au permis accesul în etapa județeană:
Fete:
- Locul I: elev caporal Cleopatra Moldovan (clasa a X-a)
- Locul II: elev sergent Daria Cășeriu (clasa a XI-a)
- Locul III: elev caporal Denisa Biro (clasa a X-a)
Băieți:
- Locul I: elev sergent Alexandru Jicărean (clasa a XII-a)
- Locul II: elev fruntaș Dragoș Floca (a X-a)
Elevii sunt pregătiți de doamnele profesoare de educație fizică și sport Felicia Vancea și Geanina Ilie.
Felicitări și mult succes la etapa județeană!, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
