FOTO: Reprezentanții „Life is Dance” Alba Iulia, în prim-plan la Cupa Maramureșului

Reprezentanții „Life is Dance” Alba Iulia, în prim-plan la Cupa Maramureșului

Rezultate deosebite reușite de reprezentanții „Life is Dance” Alba Iulia, la Cupa Maramureșului. Cele 6 perechi care au reprezentat clubului din Cetatea Marii Uniri au obținut performanțe de apreciat la o competiție la care participă an de an, devenind deja o tradiție.

Rezultate:

*precompetițional, 3 dansuri (8-9 ani): Andrei Otvos și Natalia Avram – locul 1;

*precompetițional, 3 dansuri (10-11 ani): Cristian Chelemen și Sara Popa – locul doi;

*Open Basic Latino (12-15 ani): David Herman și Sofia Manciu – locul 3;

*Open Latino (12-15 ani): David Herman și Sofia Manciu – locul 4;

*Open Basic Standard (16-35 ani): Mihai Grapa și Alesia Guga Fodor – locul 5;

*Open Basic Latino: Eduard Hacicu și Daria Dănescu – locul 10;

*Open Latino, 16-35 ani: Casian Crețu și Diana Dicu – locul doi.

„Ne bucurăm pentru aceste rezultate, care confirmă munca depusă de-a lungul timpului. Pentru detalii despre activitatea noastră, puteți să ne contactați la numerele de telefon 0751/ 355 387 sau 0749/828538”, a precizat Bianca Ionescu, reprezentanta „Life is Dance” Alba Iulia. Următoarele competiții sunt unele internaționale, respectiv WDSF Dance Unique Cup, la Foligno (Italia), respective WDSF Piatra Open Championship, la Piatra Neamț.

