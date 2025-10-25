FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud
La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor.
Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil tuturor, în special persoanelor vârstnice.
„Poate fi găsit mai ușor – este prima ușă pe partea dreaptă, imediat după intrarea în primărie.
În plus, holurile primăriei s-au umplut de culoare și inspirație! Aici puteți admira lucrări de artă realizate de artiști internaționali care au participat la taberele „Inter-Art” precum și fotografii cu Aiudul de altă dată.
Primăria s-a reorganizat pentru a fi mai aproape de oameni!”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.
