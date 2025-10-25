Rămâi conectat

FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud

La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. 

Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil tuturor, în special persoanelor vârstnice.

„Poate fi găsit mai ușor – este prima ușă pe partea dreaptă, imediat după intrarea în primărie.

În plus, holurile primăriei s-au umplut de culoare și inspirație! Aici puteți admira lucrări de artă realizate de artiști internaționali care au participat la taberele „Inter-Art” precum și fotografii cu Aiudul de altă dată.

Primăria s-a reorganizat pentru a fi mai aproape de oameni!”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud. 

Politică Administrațieacum o oră

