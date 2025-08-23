FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă

Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă

Renovarea școlii în care învață elevii de ciclu primar și gimnaziu, din cele 4 sate, se află pe ultima sută sde metri, a anunțat vineri, 22 august 2025, primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.

„Săptămâna viitoare va fi montat tarchetul și corpurile de iluminat, apoi vom putea monta mobilierul nou în fiecare clasă.

Ceea ce pentru alte comune este simpla NORMALITATE, pentru comuna noastră a fost o necesitate… toate școlile din cele 4 sate s-au aflat într-o stare deplorabilă.

Sobe de teracotă care fumau, la propriu, în fiecare clasă, uși de peste 30 de ani, culori sobre și pardoseli uzate, acum au rămas doar o amintire pentru școala gimnazială.

Prin proiectul de eficientizare energetică, pe fonduri europene, am reușit și noi să facem pași spre normalitate”, a precizat primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.

