FOTO | Rareș Alexandru Moldovan, de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță obținută la Olimpiada Națională de Geografie, faza județeană: S-a clasat pe locul II

Rareș Alexandru Moldovan, de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță obținută la Olimpiada Națională de Geografie, faza județeană: S-a clasat pe locul II

Elevul Rareș Alexandru Moldovan, din clasa a VIII-a a Liceului Teoretic Teiuș, a obținut Premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie.

Elevul a fost coordonat în pregătirea pentru competiție de profesoara Maria Petri, coordonator al grupei de geografie din cadrul Centrului Județean de Excelență, și de profesoara Sanda Jude, cadrul didactic de la clasă.

Performanța sa este rezultatul pasiunii pentru geografie, al muncii susținute și al îndrumării oferite de cadre didactice dedicate:

prof. Petri Maria, coordonator al grupei de geografie din cadrul Centrului Județean de Excelență,

prof. Jude Sanda, profesor la clasă.

Felicitări elevului și profesorilor pentru acest rezultat frumos și pentru promovarea excelenței în educație!

Mult succes în continuare și cât mai multe realizări!”, se arată într-o postare publicată de Liceul Teoretic Teiuș.

