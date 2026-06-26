Ştirea zilei

FOTO | Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu de mănușa mea”

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de minute

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Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu de mănușa mea”

Un pui de pisică a fost salvat vineri, 26 iunie 2026, de pompierii ISU Alba, după ce căzuse într-o fântână adâncă de 3 metri. Felina ,,s-a agățat pur și simplu de mănușa” salvatorului, povestește cel care a coborât să o salveze.

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,,Când cobori în fântână, nu vezi doar adâncimea, vezi speranța celor de sus și frica celor de jos.”


Astăzi, colegii noștri de la ISU Alba au fost solicitați în municipiul Alba Iulia pentru o intervenție care le-a pus la încercare nu doar abilitățile tehnice, ci și răbdarea. Un pui de pisică căzuse într-o fântână adâncă de 3 metri.

Pentru noi, pompierii, nu există „doar o pisică”. Există o viață în pericol și o familie care ne privește cu speranță.

Colegul nostru care a coborât în fântână ne-a povestit la întoarcere: „Când am ajuns jos, ghemotocul era ghemuit într-un colț, pe o scândură deasupra apei, tremurând. Când m-a văzut, a încetat să mai miorlăie și s-a agățat pur și simplu de mănușa mea. A știut că a venit salvarea.”

Micuțul a fost extras în siguranță și predat stăpânilor. Finalul a fost plin de zâmbete, îmbrățișări și promisiuni din partea proprietarilor că fântâna va fi asigurată imediat.

Suntem recunoscători că putem aduce liniștea în comunitatea noastră, zi de zi, indiferent de mărimea provocării”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

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