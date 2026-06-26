FOTO | Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu de mănușa mea”

Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu de mănușa mea”

Un pui de pisică a fost salvat vineri, 26 iunie 2026, de pompierii ISU Alba, după ce căzuse într-o fântână adâncă de 3 metri. Felina ,,s-a agățat pur și simplu de mănușa” salvatorului, povestește cel care a coborât să o salveze.

,,Când cobori în fântână, nu vezi doar adâncimea, vezi speranța celor de sus și frica celor de jos.”

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Astăzi, colegii noștri de la ISU Alba au fost solicitați în municipiul Alba Iulia pentru o intervenție care le-a pus la încercare nu doar abilitățile tehnice, ci și răbdarea. Un pui de pisică căzuse într-o fântână adâncă de 3 metri.

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Pentru noi, pompierii, nu există „doar o pisică”. Există o viață în pericol și o familie care ne privește cu speranță.

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Colegul nostru care a coborât în fântână ne-a povestit la întoarcere: „Când am ajuns jos, ghemotocul era ghemuit într-un colț, pe o scândură deasupra apei, tremurând. Când m-a văzut, a încetat să mai miorlăie și s-a agățat pur și simplu de mănușa mea. A știut că a venit salvarea.”

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Micuțul a fost extras în siguranță și predat stăpânilor. Finalul a fost plin de zâmbete, îmbrățișări și promisiuni din partea proprietarilor că fântâna va fi asigurată imediat.

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Suntem recunoscători că putem aduce liniștea în comunitatea noastră, zi de zi, indiferent de mărimea provocării”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

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