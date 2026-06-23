FOTO | Proiectil exploziv, fără focos, descoperit la Vinerea. Muniția, asanată de echipa pirotehnică a ISU Alba

SCANDAL în Alba Iulia: Bărbat din Ighiu REȚINUT, după ce a lovit o persoană din Sântimbru în bărbie și unul din brațe Un bărbat din Ighiu a fost reținut de polițiști după ce a lovit cu un obiect contondent o persoană din Sântimbru pe o stradă din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, la data de […]