FOTO | Proiect pentru integrarea inteligenței artificiale în microelectronica auto lansat la Alba Iulia: „Va contribui la formarea unei noi generații de specialiști”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a lansat oficial, miercuri, 1 aprilie 2026, subproiectul AI-MEMS, realizat în colaborare cu AUMOVIO Technologies SRL și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (Pilonul III).

Proiectul urmărește integrarea Inteligenței Artificiale (AI) și a învățării automate (ML) în proiectarea, simularea, testarea și fabricarea sistemelor microelectronice pentru industria auto.

Scopul este creșterea fiabilității, eficienței energetice și calității acestor sisteme, în acord cu cerințele mobilității viitorului.

AI-MEMS va optimiza întregul lanț de dezvoltare – de la idee la produs final – și va contribui la formarea unei noi generații de specialiști, implicând peste 20 de cadre didactice și peste 20 de studenți, masteranzi și doctoranzi în activități de cercetare, folosind tehnologii avansate în colaborare cu partenerul industrial.

sursa: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

