FOTO | Profesori din România reuniți la Găbud pentru dezbateri despre rolul siguranței emoționale în procesul educațional

Profesori din România reuniți la Găbud pentru dezbateri despre rolul siguranței emoționale în procesul educațional

În perioada 20-22 martie 2026, la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud (jud. Alba), a avut loc o nouă întâlnire a comunității profesorilor, cu titlul „Sinaxa Educațională”, organizată în parteneriat cu comunitatea IMPACT a jurnaliștilor.

Evenimentul a adus împreună cadre didactice din diverse zone ale țării, preocupate de formarea caracterului și de integrarea valorilor creștin-ortodoxe în educație. Tema centrală a fost „curajul de a fi vulnerabil și rolul siguranței emoționale în procesul educațional”.

Atelierele susținute de Ana Bordan și Otilia Calfa au adus în prim-plan dimensiunea relațională a educației, pornind de la teoria atașamentului și ajungând la instrumente concrete de lucru cu elevii. Cu o experiență de peste 40 de ani la catedră și o activitate constantă în formarea cadrelor didactice, Ana Bordan a conturat nevoia unei culturi a siguranței în școală, iar Otilia Calfa, psiholog și formator la InIm Institute, a propus o înțelegere mai profundă a emoțiilor ca resurse esențiale în procesul educațional.

Unul dintre mesajele centrale ale întâlnirii a fost acela că învățarea nu are loc doar la nivel cognitiv, ci în spațiul viu al relației: „Nu între gura cuiva și urechea altcuiva, ci între inima și mintea oamenilor”. Discuțiile au evidențiat faptul că emoțiile nu sunt obstacole, ci repere: „Furia semnalează nedreptatea, tristețea indică pierderea, iar frica arată nevoia de protecție. În acest cadru, siguranța emoțională și psihologică devin condiții esențiale pentru o învățare autentică și pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor”.

Un moment aparte al evenimentului a fost dialogul dintre jurnalistul Ionuț Drăgotesc și Părintele Pantelimon Șușnea, dedicat temei nădejdii. Cunoscut pentru proiectele media prin care aduce în spațiul public dialoguri cu sens, Ionuț Drăgotesc a deschis o conversație vie, în care întrebările reale și-au găsit locul. Partenerul de dialog a fost părintele Pantelimon Șușnea, viețuitor la Mănăstirea Oașa, pictor și iconar, care desfășoară o activitate misionară intensă în rândul tinerilor, fiind apreciat pentru stilul apropiat și pentru modul în care abordează teme actuale, în acord cu provocările lumii contemporane.

Dialogul a pus în lumină diferența dintre optimism, ca speranță limitată la rezolvarea problemelor, și nădejdea, ca deschidere către un orizont mai profund al existenței, care dă sens vieții chiar și în mijlocul dificultăților. Participanții au fost, totodată, provocați să reflecteze asupra provocărilor actuale din educație: lipsa motivației elevilor, impactul tehnologiei asupra atenției și nevoia de a redescoperi sensul învățării ca formare a identității. Întâlnirea de la Găbud a reconfirmat nevoia unor astfel de spații în care profesorii să se regăsească, să se sprijine și să crească împreună, nu doar profesional, ci și uman.

O participantă descrie astfel experiența trăită: „Am ajuns la Găbud cu frământări profesionale și cu greutatea problemelor din sistem, dar plec cu un sentiment de liniște și încredere: am realizat că nu sunt singură în această căutare a răspunsurilor potrivite pentru situațiile critice din clasă. Participarea mea la această întâlnire a avut valențe vindecătoare. Să vezi cadre didactice care sunt aproape de Dumnezeu și care împărtășesc aceleași valori mi-a oferit acel sentiment prețios de «acasă». Discursul formatoarelor nu a fost doar teorie, ci a trecut prin axa minte-suflet-trup, oferindu-ne o hartă concretă pe care să pășim. Plec motivată să aplic cele învățate. M-am îmbogățit sufletește și profesional în atmosfera de liniște a schitului și, cel mai important, am plecat acasă cu mai multă nădejde” (Loredana, un profesor plin de nădejde).

sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei

Foto: Oana Pop

