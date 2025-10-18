Rămâi conectat

FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier

Primăria Livezile face demersuri pentru a prelua în admnistrare porțiunea de pe teritoriul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier. 

Drumul forestier în cauză are o lungime totală de 10,6 kilometri.

Primăria Livezile a solicitat preluarea unei porțiuni de 1,5 km din totalul de 10,6 km ai drumului Poiana Drăgoi, respectiv segmentul care se află în intravilanul satului Poiana Aiudului, a anunțat prefectul Nicolae Albu.

Scopul este ca această porțiune de drum să poată fi întreținută și folosită de comunitate, pentru a facilita accesul locuitorilor și dezvoltarea zonei.

La cererea primarului Horațiu Han și a locuitorilor din Poiana Aiudului, Ministerul Dezvoltării a analizat situația acestui drum, aflat în prezent în administrarea Romsilva, care trece prin două unități administrativ-teritoriale.

