FOTO | 11 principi ai Transilvaniei se vor întoarce în Palatul Principilor, din Alba Iulia, prin portretele care-i reprezintă: Operațiune preliminară de restaurare

Portretele a 11 principi ai Transilvaniei se vor întoarce în Palatul Principilor, din Alba Iulia. Acestea au intrat într-o operațiune preliminară de restaurare.

Portretele au fost preluate din colecția Bibliotecii Bathyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naționale a României, și transferate pentru restaurare la laboratoarele de specialitate ale Muzeului Național Brukenthal din Sibiu.

Acest demers, realizat la inițiativa Centrului Cultural Palatul Principilor, este posibil în urma unui contract de împrumut semnat cu Biblioteca Națională a României. Proiectul vizează restaurarea acestor piese și expunerea lor chiar în spoțiul în care principii pe care-i reprezintă au guvernat între anii 1571 și 1660.

O cronologie a puterii în inima Transilvaniei

Cele 11 portrete ilustrează cea mai dinamică perioadă a Principatului, marcând succesiunea la putere a figurilor emblematice care au locuit sub acoperișul acestui Palat:

•⁠ ⁠Ștefan Báthory (1571-1586)

•⁠ ⁠Cristofor Báthory (1576-1581)

•⁠ ⁠Sigismund Báthory (1588-1594, 1594-98, 1598-99, 1601-1602)

•⁠ ⁠Andrei Báthory (1599)

•⁠ ⁠Ștefan Bocskai (1604-1606)

•⁠ ⁠Sigismund Rákóczi (1607-1608)

•⁠ ⁠Gabriel Báthory (1608-1613)

•⁠ ⁠Gabriel Bethlen (1613-1629)

•⁠ ⁠Gheorghe Rákóczi I (1630-1648)

•⁠ ⁠Gheorghe Rákóczi al II-lea (1648-1657, 1659-1660)

•⁠ ⁠Portretul unui principe necunoscut, martor al aceleiași epoci glorioase.

„Este o zi de o însemnătate aparte, în care începem procesul de readucere a chipurilor princiare în reședința lor istorică. Nu asistăm doar la un transfer temporar de obiecte, ci la un act de restituire culturală.

Mulțumim partenerilor de la Biblioteca Naţională a României și Biblioteca Batthyaneum pentru deschidere, precum și experților de la Brukenthal National Museum / Muzeul Național Brukenthal, care vor asigura restaurarea științifică a acestor pânze.

Obiectivul nostru este ca, imediat după finalizarea lucrărilor de restaurare-conservare, să oferim publicului posibilitatea de a studia aceste mărturii inestimabile chiar aici, în sălile Palatului”, a declarat managerul Centrului Cultural „Palatul Principilor”, Robert Roman.

După încheierea procesului de restaurare, portretele vor putea fi admirate în „Galeria Principilor Transilvaniei” la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

