FOTO | 11 principi ai Transilvaniei se vor întoarce în Palatul Principilor, din Alba Iulia, prin portretele care-i reprezintă: Operațiune preliminară de restaurare
FOTO | 11 principi ai Transilvaniei se vor întoarce în Palatul Principilor, din Alba Iulia, prin portretele care-i reprezintă: Operațiune preliminară de restaurare
Portretele a 11 principi ai Transilvaniei se vor întoarce în Palatul Principilor, din Alba Iulia. Acestea au intrat într-o operațiune preliminară de restaurare.
Portretele au fost preluate din colecția Bibliotecii Bathyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naționale a României, și transferate pentru restaurare la laboratoarele de specialitate ale Muzeului Național Brukenthal din Sibiu.
Acest demers, realizat la inițiativa Centrului Cultural Palatul Principilor, este posibil în urma unui contract de împrumut semnat cu Biblioteca Națională a României. Proiectul vizează restaurarea acestor piese și expunerea lor chiar în spoțiul în care principii pe care-i reprezintă au guvernat între anii 1571 și 1660.
O cronologie a puterii în inima Transilvaniei
Cele 11 portrete ilustrează cea mai dinamică perioadă a Principatului, marcând succesiunea la putere a figurilor emblematice care au locuit sub acoperișul acestui Palat:
• Ștefan Báthory (1571-1586)
• Cristofor Báthory (1576-1581)
• Sigismund Báthory (1588-1594, 1594-98, 1598-99, 1601-1602)
• Andrei Báthory (1599)
• Ștefan Bocskai (1604-1606)
• Sigismund Rákóczi (1607-1608)
• Gabriel Báthory (1608-1613)
• Gabriel Bethlen (1613-1629)
• Gheorghe Rákóczi I (1630-1648)
• Gheorghe Rákóczi al II-lea (1648-1657, 1659-1660)
• Portretul unui principe necunoscut, martor al aceleiași epoci glorioase.
„Este o zi de o însemnătate aparte, în care începem procesul de readucere a chipurilor princiare în reședința lor istorică. Nu asistăm doar la un transfer temporar de obiecte, ci la un act de restituire culturală.
Mulțumim partenerilor de la Biblioteca Naţională a României și Biblioteca Batthyaneum pentru deschidere, precum și experților de la Brukenthal National Museum / Muzeul Național Brukenthal, care vor asigura restaurarea științifică a acestor pânze.
Obiectivul nostru este ca, imediat după finalizarea lucrărilor de restaurare-conservare, să oferim publicului posibilitatea de a studia aceste mărturii inestimabile chiar aici, în sălile Palatului”, a declarat managerul Centrului Cultural „Palatul Principilor”, Robert Roman.
După încheierea procesului de restaurare, portretele vor putea fi admirate în „Galeria Principilor Transilvaniei” la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ALERTĂ în Alba: Femeie de 53 de ani, din Lunca Mureșului, dispărută de la domiciliu
ALERTĂ în Alba: Femeie de 53 de ani, din Lunca Mureșului, dispărută de la domiciliu Polițiștii din Alba caută o femeie care a dispărut din localitatea Lunca Mureșului, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112. Astăzi, 9 martie 2025, în […]
UPDATE FOTO | Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut
Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut Doi minori din Bucerdea Grânoasă sunt căutați de polițiști, după ce dispariția lor a fost reclamată de familie în 8 și 9 martie 2026. Băieții, în vârstă de 11 și 12 ani, ar fi fost […]
FOTO | Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața
Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața O tentativă de sinucidere a fost împiedicată la Alba Iulia. Un polițist și o tânără colegă de la Centrul Operațional Județean au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața. Cristina și Robert, astăzi, au dat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cererile lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul tentativei de lovitură de stat, respinse de judecători. Mai multe probe au fost excluse
Cererile lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul tentativei de lovitură de stat, respinse de judecători. Mai multe probe...
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 23 martie 2026: Temperaturi maxime ridicate și precipitații puține
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 23 martie 2026: Temperaturi maxime ridicate și precipitații puține...
Știrea Zilei
ALERTĂ în Alba: Femeie de 53 de ani, din Lunca Mureșului, dispărută de la domiciliu
ALERTĂ în Alba: Femeie de 53 de ani, din Lunca Mureșului, dispărută de la domiciliu Polițiștii din Alba caută o...
FOTO | 11 principi ai Transilvaniei se vor întoarce în Palatul Principilor, din Alba Iulia, prin portretele care-i reprezintă: Operațiune preliminară de restaurare
FOTO | 11 principi ai Transilvaniei se vor întoarce în Palatul Principilor, din Alba Iulia, prin portretele care-i reprezintă: Operațiune...
Curier Județean
ASTĂZI | Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un concert extraordinar la Palatul Principilor Transilvaniei. Acces gratuit
Elevii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care au excelat la olimpiadele de specialitate, vor susține un...
FOTO | Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în România, în vizită de lucru în Alba. Temele discutate
FOTO | Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în România, în vizită de lucru în Alba. Temele discutate Excelenţa sa, doamna Angela...
Politică Administrație
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu
Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu Nicolae...
Opinii Comentarii
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...