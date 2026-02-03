FOTO | Petiție pentru reabilitarea drumului DJ 106K, Daia Română – Vingard: ,,Gropile, denivelările și lipsa intervențiilor adecvate fac ca drumul să fie dificil și periculos”
Petiție pentru reabilitarea drumului DJ 106K, Daia Română – Vingard: ,,Gropile, denivelările și lipsa intervențiilor adecvate fac ca drumul să fie dificil și periculos”
Peste 100 de oameni au semnat o petiție prin care se dorește reabilitarea drumului DJ 106K, Daia Română – Vingard, aflat într-o stare, potrivit șoferilor, aproape impracticabilă.
Astfel, o persoană a publicat o petiție prin care cere autorităților competente evaluarea tehnică de urgență și întreținerea sectorului de drum DJ 106K care prezintă degradări semnificative.
Inițiatorul petiții transmite că în prezent, gropile numeroase, denivelările și lipsa intervențiilor adecvate fac ca drumul să fie dificil și periculos de parcurs, afectând atât traficul rutier, cât și integritatea vehiculelor. Mai mult decât atât, se atrage atenția asupra momentelor în care sunt perioade cu precipitații, când anumite porțiuni devin o durere de cap și mai mare pentru șoferi.
Textul integral formulat în petiție este următorul:
,,Vă solicit în mod ferm evaluarea tehnică de urgență a sectorului de drum DJ 106K având în vedere că degradările existente depășesc nivelul unei simple întrețineri curente și afectează grav siguranța și mobilitatea locuitorilor din zonă.
În prezent, gropile numeroase, denivelările și lipsa intervențiilor adecvate fac ca drumul să fie dificil și periculos de parcurs, afectând atât traficul rutier, cât și integritatea vehiculelor. Situația se agravează în perioadele cu precipitații, când anumite porțiuni devin aproape impracticabile.
Infrastructura de proastă calitate are consecințe directe și din punct de vedere economic pentru locuitorii zonei. Astfel, cheltuielile de întreținere prin reparații a autovehiculelor cetățenilor care circulă frecvent pe acest drum sunt cu mult mai mari decât ar trebui să fie în mod obișnuit.
Acest drum reprezintă axa principală de legătură între localitățile Vingard, Ohaba, Secășel, Ghirbom și municipiul Sebeș, fiind esențial pentru:
- accesul locuitorilor la servicii publice, educație și sănătate,
- transportul angajaților către zonele industriale din Sebeș,
- circulația mijloacelor de transport în comun,
- activitățile economice și agricole din zonă.
Având în vedere rolul strategic al acestui traseu pentru comunitățile menționate, solicit:
- efectuarea unei inspecții la fața locului,
- întocmirea unei note de constatare,
- programarea lucrărilor de reparații / reabilitare într-un termen cât mai scurt”.
Până în acest moment, petiția a strâns peste 250 de semnături în doar câteva zeci de ore. Reamintim că, în perioada sezonului rece o proțiune din drumul DJ 106K a fost blocat din cauza condițiilor meteo.
