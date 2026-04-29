FOTO | Peste 4000 de elevi din județul Alba au participat la lecții de „Educație pentru sănătate”, organizate de Crucea Roșie Română: ,,Teme esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor”

Peste 4000 de elevi din județul Alba au participat la lecții de „Educație pentru sănătate”, organizate de Crucea Roșie Română: ,,Teme esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor”

Crucea Roșie Română Filiala Alba a desfășurat, cu sprijinul companiei Star Assembly, sesiuni informative pe teme de educație pentru sănătate pentru peste 4000 de elevi din întreg județul Alba. Inițiativa a fost cel mai amplu proiect educațional de promovare a sănătății în școli, iar sesiunile informative au fost susținute de cadre medicale, nutriționiști și psihologi, se arată într-un comunicat de presă transmis de Crucea Roșie Română.

Denumit „Educație pentru sănătate în școli”, proiectul Crucii Roșii Române Filiala Alba s-a derulat în unități de învățământ din zeci de localități ale județului Alba. Copiii au primit informații pe teme adaptate pentru vârsta lor, precum:

1) importanța igienei personale pentru o viață sănătoasă,

2) depresie, anxietate, bullying, dependențe și alte aspecte legate de psihologia adolescentului

3) obezitatea și alimentația sănătoasă

4) efectele negative ale consumului de droguri. Lecțiile au fost susținute de o echipă complexă formată din medici, asistenți medicali, nutriționiști și psihologi.

„Proiectul „Educație pentru sănătate în școli”, derulat de Crucea Roșie Română Filiala Alba cu sprijinul partenerilor noștri de la Star Assembly, a abordat teme esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și adolescenților, cum ar fi igiena personală, nutriția echilibrată, importanța unui stil de viață sănătos, efectele consumului de droguri și înțelegerea psihologiei adolescentului. Prin acest proiect, ne-am dorit să oferim elevilor informațiile necesare pentru a lua decizii sănătoase și responsabile, contribuind astfel la formarea unor tineri conștienți și bine pregătiți pentru provocările vieții. Crucea Roșie Română Filiala Alba derulează de mai mulți ani acest gen de proiecte prin care promovează educația pentru un stil de viață sănătos”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Proiectul „Educație pentru Sănătate” a fost derulat de Crucea Roșie Române Filiala Alba cu sprijinul companiei Star Assembly, având ca obiectiv principal promovarea educației pentru sănătate în școlile din județul Alba. În cadrul proiectului, echipele de medici, nutriționiști și psihologi au realizat sesiuni de educație adaptate pentru elevi. De asemenea, participanții la aceste cursuri au primit gratuit calendare de educație pentru sănătate, agende, kituri de igienă (săpun, pastă de dinți și periuțe de dinți) sau o mini trusă de prim ajutor.

