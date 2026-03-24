FOTO | Peste 200 de persoane și mașini verificate de polițiști la Galda de Jos: Amenzi de aproape 3.400 lei și un permis de conducere reținut

Polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au desfășurat la data de 23 martie 2026, o acțiune, pe raza localității Galda de Jos, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 200 de verificări de persoane și peste 40 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 36 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 3.345 de lei. De asemenea, a fost reținut un permis de conducere.

În urma acțiunii, 7 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului”, în Cetatea Alba Carolina: Participă peste 65 de expozanți. PROGRAMUL ediției a XVI-a

27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului", în Cetatea Alba Carolina: Participă peste 65 de expozanți. PROGRAMUL ediției a XVI-a „Târgul Grădinarului" revine în weekend-ul 27-29 martie 2026, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina, între orele 10:00 – 18:00, cu cea de-a XVI-a ediție. Din programul de anul acesta nu lipsesc atelierele pentru copii […]

ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini avariate după o coliziune în cartierul Partoș

ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini avariate după o coliziune în cartierul Partoș Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 14.00, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în cartierul Partoș. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în Partoș. Este […]

FOTO | Trei elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia calificați la fazele naționale ale Olimpiadei de Științe Socio-Umane 2026: Performanțe la Economie și Filosofie

Trei elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia calificați la fazele naționale ale Olimpiadei de Științe Socio-Umane 2026: Performanțe la Economie și Filosofie Pasiunea elevilor militari albaiulieni pentru studiu depășește sfera disciplinelor reale, aceștia aplecându-se cu mare interes și asupra disciplinelor socio-umane. Prin perseverență, studiu temeinic și implicarea continuă a cadrelor didactice, elevii obțin rezultate […]

