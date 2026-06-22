Curier Județean

FOTO | Peste 2.000 metri cubi de lemn confiscați de polițiștii din Alba în urma unui control în trafic. Șoferul nu avea aviz de însoțire și a fost amendat cu 2.000 de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

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Peste 2.000 metri cubi de lemn confiscați de polițiștii din Alba în urma unui control în trafic. Șoferul nu avea aviz de însoțire și a fost amendat cu 2.000 de lei

Peste 2.000 metri cubi de lemn au fost confiscați de polițiștii din Alba în urma unui control în trafic. Șoferul nu avea aviz de însoțire și a fost amendat cu 2.000 de lei.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, în jurul orei 10.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Calea Ciugudului din municipiu, o autoutilitară condusă de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Hodac, județul Mureș, care transporta material lemnos.

Din verificări a reieșit că transportul în cauză nu deține aviz de însoțire a materialului lemnos.

Specialiști din cadrul Ocolului Silvic Alba au procedat la cubarea tehnică a materialului lemnos, rezultând o cantitate de 2,148 metri cubi, cherestea tivită.

Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a fost sancționat contravențional, în conformitate cu prevederile Legii 171/2010, cu amendă în valoare de 2.000 de lei, iar materialul lemnos a fost confiscat și predat Ocolului Silvic Alba.

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