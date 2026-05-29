FOTO | Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: O medalie de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Două medalii de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) a avut loc în perioada 26-29 mai 2026, în municipiul Satu Mare. Evenimentul a reunit elevi specialiști în tehnologie din întreaga țară.

Reprezentanții județului Alba au avut o evoluție remarcabilă, reușind să cucerească nu mai puțin de 3 medalii: două de aur și una de bronz, demonstrând o pregătire de excepție și o pasiune nativă pentru era digitală, a explicat prof. Daniela Draguș pentru ziarulunirea.ro.

Dublu succes pentru Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș

Printre marii câștigători ai acestei ediții se numără elevii Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș.

Performanța extraordinară a fost atinsă de elevul Dan Ioan, din clasa a XII-a A. Tânărul urmează profilul matematică-informatică, intensiv informatică.

Elevul, Constandin Dragoș, din clasa a X-a A, tot de la profilul matematică-informatică, intensiv informatică, a reușit să obțină medalia de bronz.

Aceste rezultate sunt rodul orelor de muncă în fața ecranelor, al nopților pierdute rezolvând probleme complexe și, nu în ultimul rând, al unui parteneriat solid între elevi, profesori și părinți, a mai explicat prof. Daniela Draguș.

