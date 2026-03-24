FOTO | Patru eleve de clasa a X-a de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Pedagogie 2026

Patru eleve de clasa a X-a de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Pedagogie 2026

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj și-a confirmat încă o dată statutul de reper în învățământul pedagogic, prin calificarea spectaculoasă a patru eleve de clasa a X-a la etapa națională a Olimpiadei de Pedagogie 2026, după ce au dominat faza județeană prin rezultate remarcabile.

Performanța le aparține elevelor Larisa Groza, Ioana Mariș, Andreea Maria Dcoi și Anisia Claudia Scoarță.

„Acestea au demonstrat nu doar stăpânirea conceptelor teoretice din științele educației, ci și o vocație autentică pentru viitoarea lor carieră la catedră.

În spatele acestui succes se află ore de studiu intens și coordonarea atentă a profesoarei Iuliana Șarlea, cea care le-a ghidat pașii și le-a insuflat rigoarea necesară unei astfel de competiții de elită.

Rezultatele celor patru eleve sunt motive de mândrie pentru „Mica Romă”, subliniind calitatea actului educațional de la profilul pedagogic al colegiului blăjean”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Ionochentie Micu Clain” Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI