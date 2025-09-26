Rămâi conectat

FOTO: Patru arbitri din Alba, la concursul de promovare în Liga 3 | Asistenții Elisabeta Sunzuiană, Claudiu Dorobanțu și Gabriel Leahu, în programul Cavalerii Viitorului 7

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Patru arbitri din Alba au participat la concursul de promovare în Liga 3 | Asistenții Elisabeta Sunzuiană, Claudiu Dorobanțu și Gabriel Leagu, în programul Cavalerii Viitorului 7

Patru arbitri din Alba au participat, recent, la concursul de promovare în Liga 3. Este vorba despre Lorand Șipoș (Ocna Mureș) – arbitru de centru, Elisabeta Sunzuiană (Alba Iulia), Claudiu Dorobanțu (Cugir) și Gabriel Leahu (Ocna Mureș) – arbitri asistenți.

Conform anunțului făcut de Comisia Județeană a Arbitrilor Alba, „deși clasamentul final nu a fost încă întocmit, prin faptul că cei trei arbitri asistenți au avut evoluții bune vor participa în continuare în programul Cavalerii Viitorului 7, urmând să participe la programul de inițiere organizat la Mogoșoaia”.

În luna iunie, tinerii arbitri Darius Iviniș (Zlatna) și Leahu Nectarie (Ocna Mureș) au fost promovați în eșaloanele superioare ale arbitrajului autohton, primul în Liga 2, iar asistentul din Ocna Mureș în lotul pentru Liga 3. Astfel, în acest moment Alba are la nivel național 8 reprezentanți, cu unul mai mult decât anul trecut, când cugireanul Răzvan Voicu a fost promovat în Liga 3.

După cum reiese din informațiile publicate pe site-ul Comisiei Centrale a Arbitrilor, județul Alba este reprezentat la nivel național de următorii: *Liga 1: Alexandru Vodă (Alba Iulia) – asistent; *Liga 2: Darius Florin Iviniș (Zlatna), Andrei Vladimir Nagy (Măhăceni), Daniel Nistor (Zlatna) – asistent; *Liga 3: Radu Scrob (Alba Iulia), Daniel Popa (Câmpeni) – asistent, Răzvan Voicu (Cugir), Leahu Nectarie (Ocna Mureș).

Foto: Comisia Județeană a Arbitrilor Alba; Informații: Asociația Județeană de Fotbal Alba

