FOTO | O cunoscută profesoară de chimie dintr-un oraș din Alba s-a pensionat: „Profesionalismul, răbdarea și devotamentul ei vor rămâne un reper”

Profesoara de chimie Rodica Coroi, de la Liceul Teoretic Teiuș, s-a pensionat, momentul fiind marcat de colectivul unității de învățământ printr-un mesaj de apreciere pentru activitatea desfășurată de-a lungul anilor.

Profesoara a format generații de elevi și a fost apreciată pentru profesionalismul, răbdarea și implicarea de care a dat dovadă în activitatea didactică.

,,Astăzi am marcat un moment emoționant pentru comunitatea noastră școlară: pensionarea doamnei profesoare Rodica Coroi, dascăl dedicat de chimie la Liceul Teoretic Teiuș.

De-a lungul anilor, doamna profesoară a format generații întregi de elevi, insuflându-le nu doar pasiunea pentru chimie, ci și respectul pentru muncă, rigoare și perseverență. Profesionalismul, răbdarea și devotamentul dumneaei vor rămâne un reper pentru toți cei care au avut bucuria de a-i fi elevi sau colegi.

Colectivul de cadre didactice al Liceului Teoretic Teiuș îi transmite doamnei profesoare multă sănătate, liniște și o pensie îndelungată, plină de bucurii alături de cei dragi.

Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați oferit școlii și comunității noastre”, se arată într-o postare publicată de Liceul Teoretic Teiuș.

