FOTO: Nouă medalii, dintre care cinci de aur, obținute de lotul de juniori taekwondo din Alba la Competiția Națională „Cupa Hwarang” de la Odorhoiul Secuiesc

Nouă medalii pentru județul Alba obținute de lotul de juniori ai Clubului REVOLUTION ACADEMY. Sportivii din Alba Iulia și Sebeș, practicanți de taekwondo au participat în weekend-ul din 2-3 iunie 2018, la Competiția Națională „Cupa Hwarang” desfășurată la Odorhoiul Secuiesc, de unde s-au întors cu 5 medalii de aur, 4 de argint și una de bronz.

Cei 10 sportivi juniori au participat în data de 3 iunie la Odorheiul Secuiesc la Cupa HWARANG, o competiție din calendarul național al Federației române de Taekwondo wt. Tinerii au vârste cuprinse între 10 și 17 ani și au reușit cea mai mare performanță a clubului de până acum și au adus la Alba Iulia un număr de 9 medalii, dintre care 5 de aur.

“Gustul victoriei începe să ne placă. În data de 3 iunie am participat cu un lot de 10 sportivi de la Sebeș si Alba Iulia, la Odorheiu-ul Secuiesc, la Cupa HWARANG, o competiție din calendarul național al Federației române de Taekwondo wt. Clubul REVOLUTION ACADEMY Alba are doar jumătate de an, iar unii copii au fost la prima competiție serioasă, făcându-ne o mare surpriză reușind să câștige”, a declarat antrenorul Alin Moldovan, care prin dăruire a reușit să formeze un grup de sportivi serioși care în viitorul apropiat o să aducă județului Alba mult mai multe realizări.

Cei 10 sportivi sunt:

Duna Alexandru -35 kg copi1 medalie de aur

Boloage Alexandru-35 kg copi1 medalie de aur

Șandru Gabriela -44 kg cadeti medalie de aur

Bacaintan Robert-41 kg cadeti medalie de aur

Roncea Petru-63 kg juniori medalie de aur

Cibu Ana -41 kg cadeți medalie de argint

Petrașcu Denis -53 kg cadeti medalie de bronz

Ghenescu Natalia-30 kg juniori mici medalie de bronz

Cetean Eduardo-25 kg copil medalie de bronz

