FOTO | Noi reglementări de trafic pe o stradă dintr-un oraș din Alba la cererea cetățenilor

Noi reglementări de trafic pe o stradă dintr-un oraș din Alba la cererea cetățenilor

Noi reglementări de trafic pe o stradă dintr-un oraș din Alba la cererea cetățenilor

Consilierii locali din Cugir urmează să aprobe, în ședința ordinară de joi, 29 ianuarie 2026, un proiect de hotărâre privind instituirea unor noi reglementări de trafic pe o stradă din oraș, la solicitarea cetățenilor care locuiesc pe strada amintită.

Proiectul de hotărâre prevede în primul rând instituirea unei treceri pentru pietoni la intersecția străzii Ion Budai Deleanu cu strada Oituz din orașul Cugir.

Este prevăzută, de asemenea, instalarea indicatorului rutier „Trecere pentru pietoni”, urmând ca marcajele longitudinale care delimitează sensurile de mers să fie trasate cu linie continuă, pe o distanță de 25 de metri înainte și după trecerea pentru pietoni.

Urmează să fie încuviințată de aleșii locali și montarea și/sau construirea unor rampe/platforme de calmare a traficului rutier în zona trecerii pentru pietoni nou-instituite.

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local  conține și prevederea de instalare a indicatoarelor rutiere de semnalizare a traficului „Denivelări pentru limitare de viteza” și „Limitare de viteză 30 km/h” în zona de amplasare a rampelor/platformelor de calmare a traficului rutier la intersecția străzii Ion Budai Deleanu cu strada Oituz din Cugir.

Poliția Orașului Cugir a avizat favorabil propunerea privind noile reglementări de trafic.

