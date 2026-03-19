FOTO | Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO: „România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică”

Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO: „România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică”
Preşedintele Nicuşor Dan face, joi, 19 martie o vizită oficială la Bruxelles, întâlnindu-se cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Cei doi au discutat despre situaţia de securitate din plan internaţional, cu accent pe creşterea securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.
„România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică. Am discutat despre Marea Neagră și NATO va avea o întâlnire pe subiectul Marea Neagră și pe proiectul nostru de hub. Am discutat despre provocările care vin din zona de hibrid unde fiecare trebuie să facem mai multe”, a declarat președintele Nicușor Dan.
„Am discutat și l-am informat pe secretarul general de discuțiile avute cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina. Nu este despre Ucraina ci despre securitatea Europei.
Am discutat despre cât de importantă este relația transatlantica. România s-a poziționat găzduind echipamente defesive americane. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”, a mai spus președintele Nicușor Dan.
Ulterior, şeful statului a participat la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins. Sprijinul acordat Ucrainei, consolidarea descurajării şi apărării colective, dar şi creşterea competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul acestor reuniuni.
foto: captură video Nicușor Dan / Facebook
