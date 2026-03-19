FOTO | Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO: „România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică”

Preşedintele Nicuşor Dan face, joi, 19 martie o vizită oficială la Bruxelles, întâlnindu-se cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Cei doi au discutat despre situaţia de securitate din plan internaţional, cu accent pe creşterea securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

„România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică. Am discutat despre Marea Neagră și NATO va avea o întâlnire pe subiectul Marea Neagră și pe proiectul nostru de hub. Am discutat despre provocările care vin din zona de hibrid unde fiecare trebuie să facem mai multe”, a declarat președintele Nicușor Dan.

„Am discutat și l-am informat pe secretarul general de discuțiile avute cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina. Nu este despre Ucraina ci despre securitatea Europei.

Am discutat despre cât de importantă este relația transatlantica. România s-a poziționat găzduind echipamente defesive americane. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Ulterior, şeful statului a participat la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins. Sprijinul acordat Ucrainei, consolidarea descurajării şi apărării colective, dar şi creşterea competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul acestor reuniuni.

foto: captură video Nicușor Dan / Facebook

Actualitate

ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

19 martie 2026

De

ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali” În contextul scumpirilor recente ale carburanților, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele […]

Actualitate

Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

19 martie 2026

De

Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie” Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, 19 martie 2026 că s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie. „Am decis să reducem componenta de […]

Citește mai mult

Actualitate

Perle la simularea pentru Evaluarea Naţională 2026, la Limba Română: ,,Omul era îmbrăcat căcăcios și era peticit ca Franchenștain”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

19 martie 2026

De

Perle la simularea pentru Evaluarea Naţională 2026, la Limba Română: ,,Omul era îmbrăcat căcăcios și era peticit ca Franchenștain” Avalanșa de „perle” din lucrările elevilor la proba de limba română a simulării la evaluarea națională 2026. Corectarea digitalizată a examenelor naționale, introdusă din 2024 pentru a crește obiectivitatea evaluării, scoate la iveală însă un fenomen […]

Citește mai mult